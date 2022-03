FC Bayern: Nagelsmann hat einen Plan mit Nianzou - und gibt ein Versprechen

Der Bayern-Youngster Tanguy Nianzou überzeugt gegen Union Berlin als Torschütze und Zweikämpfer. "Er ist unser kopfballstärkster Abwehrspieler", sagt Trainer Nagelsmann - und kündigt einen Neuzugang an.

Das größte Lob für die diesmal weitgehend stabile Bayern-Defensive um die Innenverteidiger Tanguy Nianzou und Dayot Upamecano kam von Joshua Kimmich. "Die beiden haben es gut gemacht, es hat sich sicher angefühlt", sagte der Leitwolf der Münchner: "Sie waren im Auffress-Modus."

Besonders der gefräßige Nianzou, der nach einem Kimmich-Eckball in der ersten Halbzeit zum 2:0 (25. Minute) einköpfte. "Das Tor freut mich. Er ist unser kopfballstärkster Abwehrspieler", schwärmte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie.

Und rein damit: Tanguy Nianzou (3.v.r.) köpft zum 2:0 gegen Union ein. Es ist sein erstes Tor für den FC Bayern. © sampics/Augenklick

Bayern-Youngster Nianzou nutzt seine Chance

Es war ein rundum gelungener Abend für Nianzou, der erstmals seit dem 23. November wieder in der Startelf stand - damals in der Champions League bei Dynamo Kiew. Nun gelang dem 19-jährigen Franzosen sein erstes Tor überhaupt für Bayern und, noch wichtiger: ein überzeugender Auftritt in der Defensive. Erst die Verletzung von Niklas Süle (Muskelfaserriss) und Benjamin Pavards Corona-Infektion hatten Nianzou in die Anfangsformation befördert, doch der Youngster nutzte seine Chance.

"Als Trainer hat man immer die Hoffnung, dass er nahezu fehlerfrei spielt - aber das kannst du nicht erwarten, wenn du ihm so wenig Spielzeit gibst", sagte Nagelsmann: "Du bist als Trainer schon ein bisschen selbst verantwortlich." Nianzou kam seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain im Jahr 2020 bisher nur sporadisch zum Einsatz, er agierte dabei oft fehlerhaft im Passspiel, wirkte übermotiviert. Gegen Union zeigte er seine wohl beste Leistung im Dress der Münchner.

Lob für Nianzou und Upamecano

Nagelsmann lobte die "sehr gute Verteidigungshaltung" von Nianzou und Nebenmann Upamecano: "Das sind einfach ihre großen Stärken, ohne immer super Pässe spielen zu müssen, sondern hart am Mann zu verteidigen." Nianzou habe "noch dazu zwei, drei super Pässe ins Mittelfeld gespielt", meinte Nagelsmann. "Mit Tanguy war ich insgesamt sehr zufrieden. Man sieht, dass er einen sehr guten Charakter hat, dass er alles reinwirft. Er hat eine unglaubliche Aggressivität und eine Winner-Mentalität, die schon außergewöhnlich ist."

Dass Nianzou "immer wieder diesen einen oder anderen Moment drin hat", in denen er unkonzentriert agiert, "gestehe ich ihm zu", führte Nagelsmann weiter aus: "Er hat Talent, ist immer noch ein sehr junger Kerl." Ohne diese Patzer könne Nianzou "eine sehr gute Rolle spielen".

Sammelt Nianzou anderswo Spielpraxis?

Auch in der kommenden Saison? Es wird über eine Leihe zu einem anderen Champions-League-Klub spekuliert, um Nianzou mehr Spielpraxis auf Topniveau geben zu können. Denn einen Stammplatz wird er bei Bayern vorerst nicht bekommen - trotz des Wechsels von Süle zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund. Man werde sich "auf dem Transfermarkt umschauen", meinte Nagelsmann.

Chelseas Antonio Rüdiger schließt sich aber offenbar lieber Juventus Turin als Bayern an. Kommt Matthias Ginter aus Mönchengladbach?

Nagelsmann verspricht Neuzugang beim FC Bayern

"Wir werden nicht nur mit den Spielern, die wir haben, in die neue Saison gehen, sondern werden da schon was machen", erklärte Nagelsmann, ohne konkret über Namen zu sprechen. Er ließ aber durchblicken, dass er gern weiter mit Nianzou zusammenarbeiten würde: "Tanguy hat absolut die Chance, mehr Spielzeit zu kriegen."

Speziell, wenn er so gefräßig, torgefährlich und zuverlässig agiert wie am Samstag gegen Union...