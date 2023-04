FC Bayern: Nach Kreuzbandriss – Lucas Hernández trainiert wieder mit Ball

Lucas Hernández arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback. Der Franzose hat am Ostermontag erstmals wieder mit dem Ball an der Säbener Straße trainiert.

10. April 2023 - 11:58 Uhr | AZ/dpa

Lucas Hernández arbeitet an seinem Comeback, © IMAGO / Lackovic