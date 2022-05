FC Bayern: Nach der Sommerpause – Trainingsauftakt für die Saison 2022/23 am 8. Juli

Mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg endet für den FC Bayern am Samstag die Saison 2021/22. Anfang Juli bittet Trainer Julian Nagelsmann seine Stars dann wieder zum Trainingsauftakt an die Säbener Straße.

13. Mai 2022 - 13:12 Uhr | AZ