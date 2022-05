Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz: Sperren, Kontrollen, Übertragung

Am kommenden Sonntag feiert der FC Bayern die Meisterschaft auf dem Marienplatz. Was gesperrt ist, was Radler beachten müssen und welcher Sender live überträgt.

12. Mai 2022 - 18:53 Uhr | AZ

Die Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa