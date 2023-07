FC Bayern: Manuel Neuer lässt sich Legendenspiel nicht entgehen

Noch kann Manuel Neuer nicht voll mit der Mannschaft trainieren. Dennoch ließ sich der Kapitän des FC Bayern das Revival des Champions-League-Finales 2013 nicht entgehen.

München - Wenn sich Bastian Schweinsteiger und Mario Mandzukic das Bayern-Trikot überstreifen und einem Roman Weidenfeller im Jersey des Erzrivalen Borussia Dortmund gegenüberstehen, schwelgt man doch glatt in Erinnerungen. Auch Manuel Neuer wollte sich das nicht entgehen lassen.

Manuel Neuer wird Saisonstart voraussichtlich verpassen

Wie Thomas Tuchel beim abgelaufenen Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee zugeben musste, glaubt er nicht, „dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein ambitioniertes Ziel ist“. Der 49-Jährige machte klar: „Von der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung her brauchen wir einfach Geduld.“

Auch die Asienreise wird Neuer nicht mitmachen – das bestätigte Tuchel gegenüber den Medien. Trotzdem ließ sich der deutsche Nationaltorhüter das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen – mit denen er 2013 das erste Triple der Vereinsgeschichte gewann – nicht nehmen.

FC Bayern lädt zum Legendenspiel gegen Borussia Dortmund

Zum zehnjährigen Jubiläum des Triples von 2013 standen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund vor der Teampräsentation für die neue Saison gegenüber. Das Event wurde von den Fans des deutschen Rekordmeisters gut angenommen. Bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel fanden 30.000 Zuschauer den Weg in die Münchner Arena.

Pizarro bringt den FC Bayern früh in Führung

Bereits in der 11. Minute heulte die Torhymne aus den Stadionboxen. Im Zusammenspiel mit Bastian Schweinsteiger kombinierte sich Claudia Pizarro in den Strafraum des BVB.

Wie zu alten Zeiten fackelt der Peruaner nicht lange, schloss vom Fünfmeterraum ab und zwirbelte die Kugel an Roman Weidenfeller vorbei ins lange Eck. Auch sonst beherrschten die Münchner ihren Gegner. Die Schwarz-Gelben gaben aber ebenfalls Vollgas – zur Freude der Fans, die das muntere Spiel auf dem Rasen mit La-Ola-Wellen feierten.

FC Bayern gewinnt Legendenspiel gegen Dortmund mit 2:1

Kurz vor Ende der Partie bekamen die Anhänger beider Mannschaften nochmal zwei echte Leckerbissen serviert. Luiz Gustavo traf mit einem sehenswerten Schuss zur 2:0-Führung, ehe Kevin Großkreutz den Endstand von 2:1 markierte.

Es bleibt abzuwarten, wann die Fans auch wieder Manuel Neuer auf dem Rasen zujubeln können. Aktuell steht eine Rückkehr noch in den Sternen. Der FC Bayern und auch seine Fans hoffen, dass der in der Vergangenheit so sichere Rückhalt schnellstmöglich wieder volle Fitness erlangt und auf den Rasen der Allianz Arena zurückkehrt. Doch hier ist Geduld gefragt…