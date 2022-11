FC Bayern: Leon Goretzka über die Parallelen von Hansi Flick und Julian Nagelsmann

Leon Goretzka zieht im AZ-Interview einen Vergleich zwischen DFB-Trainer Hansi Flick und Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

München - Bei der Weltmeisterschaft 2018 kam Leon Goretzka lediglich im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea zum Einsatz. Bei seiner zweiten WM möchte der Mittelfeldspieler des FC Bayern nun eine gewichtigere Rolle einnehmen und wenn möglich den fünften Stern für Deutschland holen.

Goretzka über Flick: Uns verbindet "eine extrem erfolgreiche Zeit"

Zusammen mit Bundestrainer Hansi Flick, zu dem der 27-Jährige eine besondere Beziehung pflegt. "Mit Hansi Flick verbindet uns Bayern-Spieler eine extrem erfolgreiche Zeit", sagt Goretzka im Interview mit der AZ (Mittwochsausgabe). "Gemeinsam haben wir das historische Sextuple gewonnen. An diesen Erfolg wollen wir bei der WM für Deutschland anknüpfen."

Nach einem möglichst erfolgreichen Turnier in Katar möchte der deutsche Nationalspieler dann mit dem deutschen Rekordmeister unter Chefcoach Julian Nagelsmann auf Titeljagd gehen.

Goretzka: Nagelsmann und Flick eint der "unglaubliche Siegeswille"

"Julian hat als junger Trainer schon jetzt gezeigt, was er drauf hat", so der Mittelfeldspieler, der auch Parallelen bei beiden Trainern sieht: "Was beide Trainer eint, ist der unglaubliche Siegeswille, die akribische Arbeit und die absolute Professionalität."

Goretzka hätte sicherlich nicht dagegen, wenn der Siegeswille beider Trainer dazu führen würde, dass der 27-Jährige im Winter und im kommenden Sommer jeweils etwas zu feiern hätte...

Das ganze Interview mit Leon Goretzka lesen Sie am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe der Abendzeitung und im Laufe des Tages auf az-online.de.