FC Bayern: Leon Goretzka nach monatelanger Verletzung wieder im Mannschaftstraining

Am Dienstag feiert Leon Goretzka sein Comeback beim Training des FC Bayern. Auch Corentin Tolisso absolvierte die Einheit.

München - Die Leidenszeit des Leon Goretzka ist endlich vorbei. Am Dienstag stieg der Mittelfeldmotor des FC Bayern München wieder ins Mannschaftstraining ein.

Nach seiner langwierigen Verletzung kehrte der Nationalspieler zurück auf den Rasen an der Säbener Straße. Die Laune war beim Rückkehrer entsprechend. Zu Beginn der Einheit nahm Goretzka seinen Teamkollegen Serge Gnabry huckepack. Gleich wieder eine Gewichtsübung für den muskelbepackten Mittelfeldakteuer?

Leon Goretzka zurück im Mannschafstraining des FC Bayern

Wochenlang hatte sich Goretzka mit Problemen an der Patellasehne herumgeplagt. Die Heilung scheint abgeschlossen. Zuletzt lief der 27-Jährige am 4. Dezember beim 3:2-Sieg der Münchner in Dortmund für die Bayern auf.

Neben Goretzka kehrte auch Corentin Tolisso nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel ins Mannschaftstraining zurück. Alphonso Davies trainiert dagegen weiter nur individuell. Torjäger Robert Lewandowski beendete das Training jedoch vorzeitig.