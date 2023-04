FC-Bayern-Leihspieler Marcel Sabitzer trifft bei Man-United-Remis doppelt

Marcel Sabitzer trifft für seinen neuen Klub Manchester United in der Europa League doppelt – aber das reicht nicht. Juventus Turin liegt dagegen auf Kurs. Die AS Rom enttäuscht.

Mit seinem schnellen Doppelpack brachte er Manchester United in Führung: Marcel Sabitzer.

München - Trotz zweier Tore des vom FC Bayern ausgeliehenen Marcel Sabitzer hat der englische Spitzenclub Manchester United einen Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League verpasst.

Der 29 Jahre alte Sabitzer, der im Januar nach Manchester gewechselt war, erzielte beim 2:2 (2:0) gegen Rekordsieger FC Sevilla die ersten beiden Tore des Spiels (14. und 21. Minute). Jesús Navas (84.) und Youssef En-Nesyri (90.+2) sorgten aber spät für den Ausgleich, das Rückspiel in Spanien wird am kommenden Donnerstag angepfiffen.

Europa League: Juventus Turin und Feyenoord Rotterdam fahren Siege ein

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin gewann mit 1:0 (0:0) gegen Sporting Lissabon. Juve musste kurz vor der Pause die Auswechslung von Torwart Wojciech Szczęsny verkraften, der sichtlich angeschlagen den Platz verließ. Zuvor hatte der 32-Jährige mehrere Chancen der Gäste entschärft. Feyenoord Rotterdam gewann gegen die AS Rom von Startrainer José Mourinho mit 1:0 (0:0).

Ein spektakuläres Tor konnten die Fans am Donnerstag in der Conference League bestaunen. Terem Moffi erzielte sein zweites Tor für OGC Nizza beim 2:2 (2:1) beim FC Basel kurz vor der Pause per Fallrückzieher. Die AC Florenz gewann derweil deutlich mit 4:1 (2:1) bei Lech Posen. Der RSC Anderlecht setzte sich im Hinspiel mit 2:0 (1:0) gegen AZ Alkmaar durch, KAA Gent und West Ham United trennten sich 1:1 (0:1).