FC-Bayern-Legende Müller gegen Messi: Alle Informationen rund um das MLS-Finale

Thomas Müller trifft am 6. Dezember mit den Vancouver Whitecaps auf Inter Miami und Lionel Messi. Die AZ erklärt alles Wissenswertes zum MLS-Finale.

Es ist das Traumfinale in der Major League Soccer (MLS): Inter Miami trifft auf die Vancouver Whitecaps mit Bayern-Legende Thomas Müller, der sich bekanntlich erst Anfang August 2025 den Kanadiern angeschlossen hatte. Im Endspiel kommt es somit zum Aufeinandertreffen mit Lionel Messi und zahlreichen anderen Superstars wie Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suárez, die allesamt ihren ersten MLS-Titel mit Miami feiern wollen.

"Was gibt es Schöneres als gegen den GOAT, gegen Messi zu spielen – und ihn zu schlagen?" schrieb der Ex-Nationalspieler in seinem Newsletter.

Vor dem Showdown im Chase Stadium in Fort Lauderdale gehe es darum, "die richtige Mischung aus Fokus und Lockerheit zu finden. Jeder auf seine Art und Weise. Wir kennen den Rhythmus und wissen, wie wir nun die letzten Trainingstage gestalten – das gibt Sicherheit", so Müller, der vor Inter Miami warnte: "Klar ist auch: Wir spielen gegen eine Mannschaft, nicht gegen einen Spieler. Die Whitecaps haben vor meiner Zeit Inter Miami schon geschlagen, auch mit Messi. Das gibt Selbstvertrauen.

Anpfiff ist am Samstag, 6. Dezember, um 20.30 Uhr (MEZ). Die AZ stellt die wissenswertesten Fakten und Informationen zum Gipfel um den Titel zusammen.

Wo findet das Finale statt?

Gespielt wird das Finale der Major League Soccer nicht auf neutralem Boden, sondern bei einem der beiden Finalisten. Da Inter Miami die bessere Hauptrundenbilanz hatte, hat das Team aus Florida Heimrecht. Das Finale findet demnach im 21.000 Zuschauer fassenden Chase Stadium, der Heimstätte des Messi-Teams, statt. Die Arena wurde 2020 als vorübergehende Heimat von Inter eröffnet und soll 2026 vom neuen Miami Freedom Park (26.000 Zuschauerplätze) abgelöst werden.

Wer überträgt die Partie?

Übertragen wird die Partie zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps live und exklusiv von Apple TV. Zudem begleitet die Abendzeitung die Partie im AZ-Liveticker. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Wie qualifizierten sich Miami und Vancouver für das Endspiel?

Insgesamt 30 Franchises gingen in der MLS-Saison 2025 an den Start, jeweils 15 in der Western Conference und 15 in der Eastern Conference. Insgesamt absolvierte jede Mannschaft 34 Spiele, davon 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Jede Mannschaft spielte zwei Spiele gegen jede andere Mannschaft der eigenen Conference und sechs Spiele gegen Mannschaften der anderen Conference. Nach der Regular Season nahmen neun Mannschaften pro Conference an den Playoffs teil.

Inter Miami beendete die Eastern Conference auf Rang drei (65 Punkte, 81:55 Tore), die Vancouver Whitecaps die Western Conference auf Rang zwei (63 Punkte, 66:38 Tore). Während Inter sich gegen den Nashville FC (3:1, 1:2, 4:0), den FC Cincinnati (4:0) und den New York City FC (5:1) ins Finale spielte, räumten die Kanadier den FC Dallas (3:0, 1:1/4:2 i.E.), den Los Angeles FC (2:2, 4:3 i.E.) und den San Diego FC (3:1) aus dem Rennen.

Müller könnte seinem neuen Klub dabei direkt in seiner ersten Saison in Kanada den ersten MLS-Triumph bescheren. "Job is not done. Ein Schritt fehlt noch", schrieb Müller, dem die ambitionierte Einstellung seines Klubs gefällt: "So kenne ich das vom FC Bayern – ein Halbfinale ist ganz nett, aber es geht logischerweise immer um die ganze Wurscht."

Welches Preisgeld kann sich Thomas Müller sichern?

Sollte sich Vancouver durchsetzen, würde Müller nach "Bild"-Informationen eine Prämie in Höhe von 300.000 Euro kassieren. Es wäre Müllers 36. Titel in seiner Karriere, damit würde Deutschlands erfolgreichster Fußballer seine Trophäen-Sammlung noch weiter ausbauen.

Übrigens: Sein Titel in der Western Conference mit den Whitecaps zählt nicht, die Fifa erkennt die Conference-Titel der MLS nicht als richtigen Titel an. Damit taucht dieser Triumph auch nicht in der offiziellen Statistiken des Ex-Bayers auf. Möchte Müller also seine Pokal-Sammlung erweitern, muss er das Finale der MLS gewinnen.

Wie bereiten sich Müller und Messi auf das Finale vor?

Vor dem Finale hat Thomas Müller mit Wehwehchen zu kämpfen. Laut "Bild"-Informationen bereitet dem 36-Jährigen eine Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel schon seit Wochen Probleme.

Müller ließ sich im Halbfinale (Finale der Western Conference) gegen den San Diego FC (3:1) bereits nach 61 Minuten auswechseln. Die Bayern-Legende bestreitet deshalb als Vorsichtsmaßnahme aktuell nicht die kompletten Trainingseinheiten und lässt sich stattdessen behandeln, um für das Endspiel fit zu sein. Auch die letzte Trainingseinheit in Vancouver am Mittwochmittag verpasste Müller.

Der 36-Jährige blickt jedoch optimistisch auf das Finale. Es gehe darum, "die richtige Mischung aus Fokus und Lockerheit zu finden. Jeder auf seine Art und Weise. Wir kennen den Rhythmus und wissen, wie wir nun die letzten Trainingstage gestalten – das gibt Sicherheit", so Müller.

Messi zeigt vor der Partie großen Respekt vor seinem langjährigen Rivalen. "Die Verpflichtung von Müller macht das Team noch einmal deutlich stärker. Sie bringt mehr Spielverständnis ins Spiel, ins Team", sagte der Argentinier: "Es wird ein ganz besonderes Finale werden, in dem wir hoffentlich gewinnen werden."