AZ-Liveticker zum MLS-Finale: Inter Miami gegen Vancouver Whitecaps – Messi ringt Müller nieder

Schluss! Messis Inter Miami setzt sich mit 3:1 gegen Müllers Vancouver Whitecaps durch und feiern den MLS-Titel! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.
Tor! 3:1 - Tadeo Allende
Toooor und die Entscheidung! Messi bekommt den Ball hoch auf die Brust und legt geistesgegenwärtig weiter auf Allende. Der läuft alleine auf Keeper Akaoka zu und vollstreckt zum 3:1!
David Beckham steht mit verschränkten Armen an der Seitenlinie, Ehefrau Victoria klammert sich an seinen Arm. Nur noch zwei Minuten!
Gelbe Karte für Sebastian Berhalter
Auswechslung Inter Miami - Marcelo Weigandt kommt für Ian Fray
Auswechslung Vancouver Whitecaps - Jayden Nelson kommt für Emmanuel Sabbi
Sieben Minuten werden nachgespielt!
Auswechslung Vancouver Whitecaps - Jeevan Badwal kommt für Kenji Cabrera
Auswechslung Inter Miami - Fafa Picault kommt für Baltasar Gallego
Vancouver hat in dieser Schlussphase mehr Ballbesitz, kommt aber nicht gefährlich vors Tor. Es braucht einen Lucky Punch!
David Beckham, Besitzer von Inter Miami, rutscht nervös auf seinem Platz hin und her. Nur noch wenige Minuten und er hat den Titel in der Tasche!
Gelbe Karte für Mathias Laborda
Gelbe Karte für Rodrigo de Paul
Geht hier noch was für Müllers Whitecaps? Cabrera hat eben bei seiner Einwechslung einen Zettel auf den Platz gebracht, der nun herumreicht. Ob da der entscheidende Schachzug draufsteht?
Auswechslung Vancouver Whitecaps - Kenji Cabrera kommt für Andres Cubas
Auswechslung Inter Miami - Yannick Bright kommt für Mateo Silvetti
Wirklich verdient ist die Führung hier nicht, aber Miami wird's egal sein. Bemerkenswert: Bei beiden Treffern seiner Mannschaft hatte Messi entscheidend die Füße im Spiel. Der hat bestimmt mal höher gespielt, der Zehner von Inter...
Tor! 2:1 - Rodrigo de Paul
Tooooooor für Inter Miami! Messi gewinnt den Ball im Vancouver-Aufbauspiel und steckt durch auf de Paul, der im Eins-gegen-Eins mit Takaoka die Nerven behält und zum 2:1 einschießt!
Auswechslung Vancouver Whitecaps - Joedrick Pupe kommt für Ralph Priso-Mbongue
Auswechslung Vancouver Whitecaps - Ryan Gauld kommt für Ali Ahmed
Gelbe Karte für Tristan Blackmon
Und beinahe das 2:1 hinterher! Sabbi bekommt im Mittelfeld den Ball und nimmt Tempo auf. Im Strafraum angekommen legt er sich die Kugel auf links und zieht ab, trifft aber nur den Pfosten. Der Abpraller landet bei Falcon, der von Ahmed gestört wird, aber auch der scheitert am Aluminium. Was für eine spektakuläre Phase in dieser Partie!
Tor! 1:1 - Ali Ahmed
Da ist der verdiente Ausgleich! White wird von rechts im Strafraum bedient, stellt super den Körper rein, dreht sich um die eigene Achse und legt links rüber auf Ahmed. Der fackelt nicht lange und zieht ab. Rios Novo ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Alles wieder offen hier im Chase Stadium!
White legt vor dem Strafraum per Brust ab auf Müller, dessen Schuss abgeblockt wird. Hier ist vielleicht was los!
Beinahe das 2:0 für Miami! Takaoka kann eine Flanke von links nicht richtig wegfausten. Der Ball landet genau bei Messi, dessen Kopfball aber knapp links am Tor vorbeigeht.
Die Whitecaps kommen mit richtig Schwung aus der Kabine. Das Spiel ist noch lange nicht durch!
Falcon im eigenen Strafraum mit einem Schubser an Ahmed, aber das reicht nicht für einen Elfmeter. Weiter geht's mit Abstoß.
Der erste Abschluss in Durchgang zwei geht an Vancouver. Berhalter versucht es mit einem direkten Freistoß aus guter Position, schießt aber deutlich drüber.
Gelbe Karte für Maximiliano Falcon
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's - beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen!
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang Nummer eins! Inter Miami geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt!
Gelbe Karte für Edier Ocampo
Die Whitecaps sind aktuell klar am Drücker und wollen noch vor der Halbzeit den Ausgleich.
Nächste Chance, dieses Mal macht es Müller selbst. Erneut kommt der Bayer nach einer Flanke zum Kopfball und scheitert ebenfalls an Rios Novo. Im Kommentar wird "The Raumdeuter" für sein cleveres Stellungsspiel gefeiert!
Die Riesen-Chance für die Whitecaps! Müller legt eine Flanke von rechts clever ab auf Sabbi, der aus kurzer Distanz aber an Miami-Keeper Rios Novo scheitert!
Aktuell ist die Partie relativ zerfahren. Vancouver hat mehr Ballbesitz, doch Miami unterbindet mit vielen Fouls einen wirklichen Spielfluss.
White kommt nach einer Freistoß-Flanke aus dem linken Halbraum zum Kopfball, bringt ihn aber nicht gefährlich aufs Tor.
Müller ist bislang noch nicht so richtig drin im Spiel. Der Ur-Bayer ist wie immer bemüht und koordiniert das Offensiv-Pressing seiner Mannschaft lautstark und gestenreich, mit dem Ball gelingt ihm aber eher wenig.
Messi wird vor dem Strafraum gut freigespielt und hat etwas Platz. Der Schuss des Argentiniers wird aber abgefälscht und stellt kein Problem für Takaoka dar.
Bitter: Sabbi dreht sich am eigenen Strafraum nach guter Ballannahme um Busquets herum, gerät dabei aber aus dem Gleichgewicht und bekommt die Kugel im Fallen an die Hand. Gute Freistoßposition für Miami, doch Messis Schuss ist kein Problem für Keeper Takaoka.
Cubas setzt sich auf dem linken Flügel gut durch und bringt die Flanke auf den Schädel von White, dessen Kopfball aber übers Tor geht.
Gelbe Karte für Brian White
Müller tritt Fray unglücklich vors Schienbein und bekommt den Pfiff gegen sich. War aber keine Absicht von der Bayern-Legende.
Es geht hier schon ordentlich zur Sache in den Zweikämpfen. Schiedsrichter Fischer lässt aber auch einiges durchgehen.
Gelbe Karte für Baltasar Gallego
Rodrigo de Paul liegt am Boden, sein Schuh neben ihm. Scheint aber alles halb so wild zu sein.
Tor! 1:0 - Edier Ocampo
1:0 für Miami! Allende bricht auf der rechten Seite durch und zieht in den Strafraum ein und versucht es mit einem Querpass. Ocampo hält den Fuß rein und fälscht den Ball unhaltbar für Takaoka ins eigene Tor ab!
Berhalter mit einer Flanke von rechts auf Müller, dessen Schuss abgeblockt wird.
Der erste Abschluss der Partie geht an Miami. Messi leitet einen Busquets-Pass mit der Brust weiter auf Allende, der sich den Ball vorlegt und abzieht. Die Kugel zischt aber knapp übers Tor.
Kurz vorweg zu beiden Teams: Sowohl Miami als auch Vancouver stehen in aller Regel für Ballbesitz und gepflegtes Offensivspiel. Insofern könnte das heute durchaus sehenswert werden...
Anpfiff 1. Halbzeit
Pack mas, oder: Let's go, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Messi gegen Müller, jetzt live!
Nun folgen die Nationalhymnen von Kanada und den USA...
Jetzt aber! Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Drew Fischer betreten beide Teams den Platz. Und wer trägt die Kapitänsbinden? Müller und Messi natürlich!
Die Statistiker sagen übrigens eine Siegwahrscheinlichkeit von 50,1 Prozent für Inter Miami voraus, 26,1 Prozent sprechen demnach für Vancouver.
Das gibt uns die Möglichkeit, kurz auf die Miami-Stars Alba und Busquets einzugehen. Die langjährigen Stars des FC Barcelona bestreiten heute ihr letztes Spiel. Beide haben schon vor geraumer Zeit ihr Karriereende nach dieser Saison angekündigt - und die endet in den USA mit dem heutigen Finale.
Scheint so, als würde sich der Anpfiff etwas verzögern. Aktuell laufen hier im Stadion noch die Vorbereitung für die Pre-Show. Welcome to the USA!
Das Chase Stadium in Fort Lauderdale füllt sich zunehmend, die äußeren Bedingungen sind bestens. Gleich geht's los!
Sogar noch ein bisserl besser läuft es für sein Gegenüber Messi. Der Argentinier kommt in diesem Kalenderjahr wettbewerbsübergreifend auf beeindruckende 43 Tore und 24 Vorlagen in 48 Spielen!
Wer denkt, dass die Bayern-Ikone seine aktive Karriere in Übersee als spielendes Maskottchen ausklingen lässt, der irrt übrigens. Müller hat in Vancouver voll eingeschlagen und steht nach zwölf Spielen bei starken neun Toren und vier Vorlagen!
Experten und Buchmacher sehen heute Miami als leichten Favoriten, doch die jüngsten Ergebnisse aus dem direkten Vergleich sprechen für die Kanadier. Im Frühjahr sind sich beide Teams im Concacaf Champions-Cup gegenüber gestanden, beide Male setzte sich Vancouver durch (3:1, 2:0) - und das noch ohne Thomas Müller!
Bei Inter Miami stehen heute neben Messi noch einige weitere prominente Namen in der Startelf, unter anderem seine ehemaligen Barca-Teamkollegen Jordi Alba und Sergio Busquets sowie Landsmann Rodrigo de Paul. Torjäger Luis Suarez sitzt zunächst auf der Bank.
Auch Lionel Messi hat sich jetzt vor dem MLS-Finale zu Wort gemeldet:
"Zunächst einmal ist es großartig, dass Müller in der MLS spielt, und die damit verbundenen Auswirkungen sind enorm", sagt Messi. "Es ist gut, dass es zu diesem Finale gekommen ist und wir wieder gegeneinander antreten können", so der Weltmeister von 2022. "Die Verpflichtung von Müller macht das Team noch einmal deutlich stärker. Sie bringt mehr Spielverständnis ins Spiel, ins Team", erklärt Messi Müllers besondere Stärke. "Es wird ein ganz besonderes Finale werden, in dem wir hoffentlich gewinnen werden."
"Wir wünschen ihm einen Sieg - ganz München wird für Vancouver sein. Man hat noch das Gefühl, dass Thomas noch bei uns ist. Wir haben alles verfolgt. Es ist typisch Thomas, dass er sich einen Verein aussucht und dann direkt ins Finale kommt. Es ist kein Glück, das passiert einfach mit Thomas", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag über Thomas Müller.
Thomas Müller nach dem Gewinn der Western-Conference mit den Vancouver Whitecaps.
Platzt Müllers Traum vom Finale? Nach Informationen der "Bild" bereitet dem Ex-Bayern-Spieler eine Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel schon seit Wochen Probleme. Derzeit absolviert er nur Teile des Teamtrainings und lässt sich behandeln. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Das MLS-Finale zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps – Anpfiff ist am Samstag um 20.20 Uhr!