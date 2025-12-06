AZ-Liveticker zum MLS-Finale: Inter Miami gegen Vancouver Whitecaps – Messi ringt Müller nieder

"Wir wünschen ihm einen Sieg - ganz München wird für Vancouver sein. Man hat noch das Gefühl, dass Thomas noch bei uns ist. Wir haben alles verfolgt. Es ist typisch Thomas, dass er sich einen Verein aussucht und dann direkt ins Finale kommt. Es ist kein Glück, das passiert einfach mit Thomas", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag über Thomas Müller.