FC Bayern: Kingsley Coman in Stuttgart verletzt ausgewechselt

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern werden einfach nicht weniger. Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart musste nun auch Kingsley Coman vorzeitig ausgewechselt werden.

Stuttgart - Der FC Bayern hat den nächsten Verletzten zu beklagen. Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend hat sich nun auch Kingsley Coman verletzt.

FC Bayern ohne sechs Stars in Stuttgart

Der Franzose war in der 25. Minute in einen Zweikampf mit Konstatinos Mavropanos gegangen und griff sich danach sofort an den rechten, hinteren Oberschenkel. Coman wurde ausgewechselt, für ihn kam Leroy Sané in die Partie. Eine genaue Diagnose gab es am Abend zunächst nicht.

Die Verletzungssorgen bei den Bayern werden damit immer größer. In Stuttgart hatten bereits Joshua Kimmich, Eric Maxim Choupo-Moting (beide Corona-Nachwirkungen), Leon Goretzka (Hüftprobleme), Corentin Tolisso (Oberschenkelprobleme), Marcel Sabitzer (Wadenverletzung) und Josip Stanisic (Muskelbündelriss) gefehlt. Jamal Musiala war aufgrund eines gebrochenen Mittelhandknochens zwar angeschlagen, konnte allerdings mit einer Schiene spielen.