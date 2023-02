FC Bayern: Kingsley Coman als Unterschiedsspieler! Real Madrid schaut gegen Paris Saint-Germain genau zu

Der formstarke Kingsley Coman wurde zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Im Aufeinandertreffen mit Paris Saint-Germain werden alle Augen auf ihn gerichtet sein. Der Flügelspieler des FC Bayern selbst freut sich auf ein Wiedersehen mit den Parisern,

München - Der King und Paris, was für ein Match! Für Kingsley Coman ist ein Spiel gegen Paris Saint-Germain immer ein besonderes. Als junges Talent startete er in Paris seine Karriere, nun kehrt er mit den Bayern zum Achtelfinal-Knaller in die französische Hauptstadt zurück. Entsprechend motiviert ist er: "Ich bin sehr froh, wieder hier in Paris hier zu sein. Nun ist PSG natürlich der Gegner, aber ich bin immer sehr gerne hier." Ob sich die Pariser ebenfalls auf das Wiedersehen mit Coman freuen? Schließlich beendete er 2020 im Bayern-Trikot alle Pariser Henkelpott-Träume.

Der Pokal der Begierde: Der FC Bayern um Siegtorschütze Coman (mit Trophäe) feiert den Königsklassen-Erfolg © picture alliance/dpa/Getty Images via UEFA

Aktuell zeigt sich Coman in Bestform. Zuletzt glänzte der pfeilschnelle Vorbereiter mit drei Toren gegen Wolfsburg und Bochum.

Für Bayern ist Coman längst ein Unterschiedsspieler, auch am Dienstagabend (21 Uhr live bei Amazon Prime Video und im AZ-Liveticker) im Prinzenpark? Abwarten. Auf jeden Fall werden die Verantwortlichen von Real Madrid ebenfalls ein Auge auf das vorgezogene Finale werfen.

Bericht: Real Madrid will Kingsley Coman als Plan B

Denn Real ist laut Informationen des spanischen Portals "fichajes.net" wohl an Coman interessiert. Der Flügelstürmer würde zu den Madrilenen passen, sollte ein Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé scheitern. Spaniens Top-Klub versuchte bereits, Mbappé im Sommer zu verpflichten. Er entschied sich jedoch kurzfristig, seinen Vertrag bei den Franzosen zu verlängern. Nun rufen die Pariser laut "the Athletic" eine Ablösesumme von 400 Millionen Euro auf. Dass die finanziell gebeutelten Madrilenen diesen Preis für ihren Wunschspieler zahlen zu können, scheint ohne einen kompletten Ausverkauf schwer vorstellbar. Mbappé selbst war in der Vergangenheit immer wieder unzufrieden in Paris und hatte auch des Öfteren seine Wechselbereitschaft signalisiert. Dass Paris den Superstar gehen lässt, gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich.

Madrids 1B-Lösung heißt deswegen Coman, welcher auf dem Platz eine ähnliche Rolle wie Mbappé erfüllen kann. Auch wenn es immer wieder Gerüchte zum Final-Helden von 2020 gab, ist ein Verkauf seitens der Bayern Bosse nahezu ausgeschlossen. Nagelsmann selbst sagte dazu: "Er ist ein toller Spieler mit unheimlichen Qualitäten. Aus Trainersicht ergibt es keinen Sinn, ihn zu verkaufen." Erst ab einem unmoralischen Angebot sind die Bosse um Hasan Salihamidzic wohl bereit, über einen Transfer nachzudenken – laut "Sport Bild" ab einer Summe von 100 Millionen Euro.

Kingsley Coman: Wichtiger Bestandteil des FC Bayern

Coman hat bei den Bayern einen hohen Stellenwert. Der Vertrag des 26-jährigen Flügelspielers läuft noch bis 2027, zudem ist er im Mannschaftsrat und fühlt sich in München wohl. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Warum? Das erklärt Salihamidzic vor dem Spiel gegen PSG: "Wir wissen natürlich, was für ein Spieler er ist, warum er seit vielen Jahren hier ist. King ist ein Vollprofi, hat jetzt seinen Rhythmus gefunden, hat auch getroffen in den letzten Spielen. Ich freue mich auf ihn, in dieser Form ist er wirklich stark."

Ein Moment für die Ewigkeit: Kingsley Coman erzielt im Champions-League-Finale 2020 den entscheidenden Treffer gegen Paris Saint-Germain. © imago images/Poolfoto UCL

Gleichzeitig ist Coman für jeden Verein ein Titelgarant. Seit er mit 16 Jahren in den Profibereich wechselte, konnte der Franzose in jeder Spielzeit die Meisterschaft gewinnen. Alleine mit dem FC Bayern schnappte er sich sieben Mal die Schale. Wie viele noch dazu kommen. wird die Zukunft zeigen.