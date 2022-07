FC Bayern: Kein Streik? Wechselwilliger Lewandowski pünktlich zum Leistungstest zurück in München

Robert Lewandowski ist am Montagabend aus dem Urlaub zurückgekehrt und in München eingetroffen. Am Dienstag stehen an der Säbener Straße die obligatorischen Leistungstests an, auch der abwanderungswillige Pole wird wohl erscheinen.

12. Juli 2022 - 07:02 Uhr, aktualisiert am 12. Juli 2022 - 07:19 Uhr | AZ/dpa

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild