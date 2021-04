FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge zurück in UEFA-Exekutive

Karl-Heinz Rummenigge wird in das UEFA-Exekutivkomitee berufen. Der Bayern-Chef steht somit in der emotional aufgeladenen Debatte um die Super League klar an der Seite von UEFA-Chef Ceferin. Der deutsche Fußball hat plötzlich wieder ein Trio in internationalen Ämtern.

20. April 2021 - 14:33 Uhr, aktualisiert am 20. April 2021 - 14:43 Uhr | AZ/dpa

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, lächelt. © Tom Weller/dpa-Pool/dpa