FC Bayern: Julian Nagelsmann  vom Coach zum Küchenchef

Trainer Nagelsmann hat sich in der Quarantäne ein Analysezentrum in der Küche eingerichtet, gegen Hoffenheim wird wieder sein Assistent, Dino Toppmöller, die Verantwortung übernehmen.

München - Da saß er also - der bekannteste Coronakranke in Fußball-Deutschland: Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer. Adrett im gestreiften, ganz zugeknöpften Hemd ließ er sich aus seiner häuslichen Quarantäne in die Pressekonferenz des FC Bayern zuschalten.

Er lächelte, der Hustenbonbon machte im Mund die stete Runde, die Nase tat das, was sie eben tut, wenn man sie vom Dauerlaufen abhalten will, die Augenringe waren prominent. Doch Nagelsmann, der sich trotz doppelter Impfung das Coronavirus eingefangen hat, war guter Laune. "Mir geht es schon deutlich besser als gestern Abend", sagte er Freitagmittag, "ich habe sogar Parfüm aufgetragen, ich will gut riechen."

Julian Nagelsmann: "Spazieren und schauen, was die Maulwürfe so machen"

Olfaktorisch alles bestens - und auch sonst geht's bei dem 34-Jährigen aufwärts. "Ich darf ein bisschen im Garten spazieren gehen. Das hat mir sogar die Ärztin empfohlen, damit man keine Thrombosen kriegt vom Nur-Herumliegen. Das mache ich auch, ich gehe spazieren und schaue, was die Maulwürfe so machen."

Klingt fast nach Corona-Idylle, doch Nagelsmann, dieser Fußballverrückte, dieser Workaholic schaltet natürlich nicht wirklich ab. Das Spiel seiner Bayern am Samstag (15.30 Uhr, Sky und AZ-Liveticker) in der Allianz Arena gegen seinen Ex-Verein 1899 Hoffenheim bereitet er längst gewohnt akribisch vor. "Ich habe mir in der Isolation so ein kleines Analyse-Zentrum gebaut mit einem großen Bildschirm, IPad und Laptop. Es sieht ein bisschen wie ein Rechenzentrum aus. In der Küche wohlgemerkt, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe." Nagelsmann, der Küchenchef.

Co-Trainer Dino Topmöller vertritt Julian Nagelsmann erneut

Am Samstag wird wieder sein Assistent Dino Toppmöller den Chef an der Seitenlinie vertreten. So, wie er es am Mittwoch beim Spiel in der Champions League in Lissabon tun musste/durfte. Zuvor war erstmals einer der täglichen Corona-Tests bei Nagelsmann, der schon seit einigen Tagen an Erkältungssymptomen litt, positiv.

Er isolierte sich, die endgültige Bestätigung kam dann Donnerstagmorgen. "Das war das allererste Mal in meiner Trainerkarriere, dass ich ein Spiel verpasst habe, das tat schon weh", sagte Nagelsmann, der aber trotzdem mit Toppmöller, der an seiner statt den Nagelsmann an der Seitenlinie gab, verbunden war. "Die Kommunikation aus dem Hotel lief über WhatsApp und Anrufe. Man hat natürlich den Drang, ständig zu schreiben. Aber es ist wichtig, den zuständigen Kollegen auch die Verantwortung zu übertragen", sagte Nagelsmann. Nun, die Bayern zündeten dann ab der 70. Minute das Feuerwerk, fertigten Benfica noch regelrecht ab.

Nach dem 4:0-Sieg in Lissabon ist Toppmöllers bajuwarische Cheftrainer-Weste blütenweiß, er ist damit der Statistik nach der erfolgreichste Münchner Coach aller Zeiten.

Glückwunsch schon mal.

Gegen Hoffenheim keine Zuschalte von Nagelsmann in der Halbzeitpause

Den Matchplan für die Hoffenheim-Partie wird Nagelsmann vorbereiten, doch in der Pause wird er sich nicht in die Kabine zuschalten lassen. "Das machen die sehr gut, die sprechen das an, was ich vorher angemerkt habe." Die, das sind eben Toppmöller und der andere Assistenztrainer - Xaver Zembrod. Doch die Verantwortung wurde an Toppmöller übertragen. "Er war schon Cheftrainer, kennt das, strahlt das aus. Er ist aber kein Wichtigtuer, sondern ein Mensch mit einem großen Herzen", sagte Nagelsmann: "Xaxer - X, wie wir ihn nennen, manchmal auch Triple-X - ist ein Typ, der lieber im Hintergrund arbeitet, das Rampenlicht nicht mag. Das war eine leichte Entscheidung und für beide völlig in Ordnung."

Wie lange Nagelsmann in Quarantäne bleiben muss, ist noch nicht absehbar, das hängt von seinen Symptomen und Testergebnissen ab - bis dahin heißt es bei Bayern also weiter: Dino und der Küchenchef.