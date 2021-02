FC Bayern: Jérôme Boateng gibt Trennung von Freundin Kasia Lenhardt bekannt

Jérôme Boateng und Freundin Kasia Lenhardt haben sich nach 15 Monaten getrennt. "Ich musste diesen Schritt machen und einen Schlussstrich ziehen", schreibt der Star des FC Bayern auf Instagram. Das Model erhebt daraufhin schwere Vorwürfe.

München - Sportlich läuft es bei Jérôme Boateng derzeit bestens, neben dem Platz hat der Star des FC Bayern nun aber einen Rückschlag hinzunehmen. Wie der 32-Jährige via Instagram bestätigt, hat er sich von seiner Freundin Kasia Lenhardt getrennt. Zuerst hatte die " " darüber berichtet.

"Wir werden ab sofort getrennte Wege gehen. Das ist bedauerlich, für meine Familie und für mich ist es aber das einzig richtige. Ich musste diesen Schritt machen und einen Schlussstrich ziehen", schreibt der Weltmeister von 2014 in seiner Story und entschuldigt sich "bei allen, die ich verletzt habe."

Boateng bestätigte die Trennung von Freundin Kasia Lenhardt in seiner Instagram-Story. © Screenshot Instagram (@jeromeboateng)

Explizit nannte Boateng dabei seine Ex-Freundin Rebecca und die gemeinsamen Kinder. "Ich bin selbst auch enttäuscht von mir. Ein Mann muss Verantwortung übernehmen und im Sinne seiner Familie handeln und das tue ich jetzt", schreibt Boateng weiter.

Kasia Lenhardt erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Jérôme Boateng

Die ersten Bilder des Bayern-Stars und Lenhardt, die durch ihre Teilnahme bei der Casting-Show Germany's Next Topmodel 2012 bekannt geworden war, waren im Oktober 2019 an die Öffentlichkeit gekommen. Wenige Wochen später bestätigten beide ihre Beziehung, nun also die Trennung.

Lenhardt selbst äußerte sich ebenfalls via Instagram zur Trennung und erhob schwere Vorwürfe gegen Boateng: