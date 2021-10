FC Bayern: "Jede Minute genossen"  Davies-Backup Omar Richards empfiehlt sich für mehr

Nach zwei Joker-Einsätzen in der Bundesliga feierte Omar Richards gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein Startelf-Debüt für den FC Bayern und wusste zu überzeugen.

München – Lediglich im DFB-Pokal gegen Oberligist Bremer SV (12:0) stand Omar Richards in der Startelf des FC Bayern. In der Bundesliga reichte es bisher nur für zwei Joker-Einsätze, am Samstag durfte der Engländer dann auch erstmals von Beginn an in der Liga für den FC Bayern auflaufen.

Beim 4:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim ersetzte der Sommer-Neuzugang Alphonso Davies, der wegen anhaltender Oberschenkelprobleme passen musste, in Bayerns Startformation.

Richards mit vielen Ballgewinnen in der Bayern-Abwehr

Ein Debüt, das sich sehen lassen konnte: Der 23-Jährige, der im Sommer ablösefrei vom FC Reading kam, wirkte gut integriert in das Spiel des Rekordmeisters und erledigte seine Aufgaben in der Defensive souverän und abgeklärt. "Er nimmt mir in manchen Situationen noch etwas zu viel Risiko. Er muss ruhiger und übersichtlicher spielen", hatte Coach Julian Nagelsmann noch Ende September über seinen Schützling gesagt.

Gegen Hoffenheim blieb das Risiko aus, Richards glänzte vielmehr mit einigen sehenswerten Ballgewinnen. Mit einer Zweikampfquote von 79 Prozent zählte der Engländer zu den besten Akteuren auf dem Rasen. "Ich bin sehr glücklich, die Chance in der Startelf bekommen zu haben und dass die Trainer an mich glauben. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und dem Sieg", sagte Richards nach der Partie. "Die Fans haben für eine Gänsehaut-Stimmung gesorgt."

Richards beackerte die linke Seite, hielt Jamal Musiala den Rücken frei und wagte immer wieder offensive Vorstöße. "Bei Bayern zu spielen, ist ein echter Kindheitstraum für mich. Ich habe heute jede Minute genossen", erklärte Richards am Samstag über sein Startelf-Debüt. Gut möglich, dass nach diesem überzeugenden Auftritt noch einige Bundesliga-Minuten im Bayern-Trikot dazu kommen werden.