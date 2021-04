FC Bayern jagt die 31. Meisterschaft - aber kein fünfter Stern

Der FC Bayern ist auf bestem Wege zur neunten Meisterschaft in Folge - insgesamt wäre es bereits der 31. Bundesliga-Titel in der Vereinsgeschichte. In Sachen fünfter Stern auf dem Trikot irrt Trainer Hansi Flick.

München - Sachen gibt’s, die gibt's gar nicht. Zum Beispiel eine zweiwöchige Bundesliga-Pause kurz vor dem Ende der Saison, genauer gesagt: In dieser Spielzeit, der Corona-Saison, zwischen dem 31. und 32. Spieltag.

Zweigeteilter Endspurt um die Meisterschaft

Weil die Halbfinals im DFB-Pokal aufgrund der Termin-Not der im September 2020 verspätet gestarteten Saison erstmals auf ein Wochenende (30. April/1. Mai) terminiert wurden, haben 15 Bundesligisten (natürlich nicht die Halbfinalisten Leipzig, Dortmund und Bremen, dazu Zweitligist Kiel) rund 14 Tage spielfrei – auch der Rekordpokalsieger und Titelverteidiger FC Bayern. Der hatte ja Mitte Januar in Kiel Schiffbruch erlitten, ging im Zweitrundenduell im Elfmeterschießen unter.

Also ist der Endspurt um die Meisterschaft zweigeteilt. Das Auswärtsspiel beim Tabellendritten Wolfsburg diesen Samstag (15.30 Uhr, Sky und ) ist der Startschuss für drei Partien in nur acht Tagen. Auf die Wölfe folgt das Heimspiel gegen Leverkusen (20. April) und die Reise zum FSV Mainz (24. April).

Klappt es mit der 31. Bayern-Meisterschaft?

Danach können die Profis regenerieren, die Beine hochlegen oder schon an die EM denken – bis es binnen drei Wochen drei Samstagsspiele gibt: gegen Gladbach (8. Mai), in Freiburg (15. Mai) und gegen Augsburg (22. Mai). Kurios. Bayerns Erfolgsformel lautet: 2 x 3 = neun. Münden also die zwei Dreierpacks in den neunten Titel hintereinander? In die 31. Meisterschaft der Klubgeschichte?

Nur noch national können die Mannen von Trainer Hansi Flick nach den Sternen greifen. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League bei Paris St.-Germain bleibt dieses eine Ziel.

Bayern-Trainer Flick: "Wir schauen positiv auf die fünf Punkte"

"Wir haben eine große Aufgabe vor der Brust, drei sehr schwere und wichtige Spiele für unser Saisonziel – und wollen alles gewinnen", sagte der Chefcoach am Freitag. "Wir sind absolut fokussiert, wollen alles geben und so schnell wie möglich Meister werden. Aber es kann auch bis zum Schluss eng bleiben. Wir schauen positiv auf die fünf Punkte. Diesen Abstand wollen wir in jedem Spiel halten."

So viel zur Motivation, die Flick explizit noch mal einforderte ("Die Mentalität, die die Mannschaft immer bringt, ist weiter gefordert") und zur psychologischen Herangehensweise.

Lewandowski-Comeback frühestens im Spiel gegen Leverkusen

Der Kopf ist das eine. Und die Beine? Sind wohl noch müder, nach dem das größte Ziel Titelverteidigung der Königsklasse weggebrochen ist. Dazu kommt, dass die Personalsituation nicht besser wird. "Wir bekommen keinen der Verletzten hinzu. Der Kader ist ein bisschen dezimiert", sagte Flick, der auch in Wolfsburg auf Leon Goretzka (muskuläre Probleme) verzichten muss.

Anfang kommender Woche kann Serge Gnabry die Quarantäne nach seiner Corona-Infektion verlassen, wird aber wegen des Trainingsrückstands erst in Mainz ein Thema sein.

Weltfußballer Robert Lewandowski trainierte erstmals wieder mit Ball, allerdings nicht in großer Runde. Nach seiner Bänderdehnung im Knie kehrt der Mittelstürmer frühestens gegen Leverkusen zurück, da müsse man, so Flick, "die Entwicklung abwarten". Ob der in Paris famos fightende Lucas Hernández, der weiterhin unter den Folgen einer Rippenprellung leidet, in Wolfsburg mitwirken kann, ist offen.

Der fünfte Stern? Den kann sich Flick nur als Bundestrainer holen

Flick hat derweil große Träume. "Ich habe gehört, dass wir mit dem Titel den fünften Stern bekommen könnten – das wäre eine schöne Sache", sagte der 56-Jährige. Doch er irrt.

Denn: Vier Sterne über dem Wappen sind aktuell das Maximum, das die DFL vergibt. Die Regelung: einen Stern für drei Titel, zwei für fünf Titel, drei für zehn, vier für 20. Aber nicht fünf für 30 oder mehr.

Vielleicht hat Flick da an die Nationalelf gedacht, die vier Sterne für ihre vier WM-Titel auf dem Trikot trägt. Den fünften kann Flick ja dann 2022 in Katar holen. Als Bundestrainer...