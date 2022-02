FC Bayern: "Intensives individuelles" Training für Kingsley Coman und Jamal Musiala

Sonderschicht für Kingsley Coman und Jamal Musiala: Das Duo absolvierte am trainingsfreien Dienstag eine individuelle Einheit,

Kingsley Coman arbeitet an seinem Comeback.

München – Kingsley Coman und Jamal Musiala arbeiten beim FC Bayern an ihren Comebacks. Außenangreifer Coman hatte am Sonntag beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga wegen muskulärer Probleme gefehlt.

Mittelfeldspieler Musiala stand nach seiner Corona-Infektion gegen die Franken immerhin wieder im Kader. Das Duo absolvierte am eigentlich trainingsfreien Dienstag ein "intensives individuelles Training", wie die Münchner mitteilten. Coman und Musiala könnten am Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ins Team zurückkehren.

Torwart Manuel Neuer (Knie-Operation) und Mittelfeldspieler Leon Goretzka (Knieprobleme) setzten ihr Aufbautraining fort und drehten einige Laufrunden. Trainer Julian Nagelsmann startet mit dem Mannschaftstraining am Mittwoch die Vorbereitung auf das Spiel in Frankfurt.