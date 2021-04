FC Bayern in der Einzelkritik: Bestnote für Doppelpacker Musiala, Choupo-Moting mit klassischem Mittelstürmer-Latein

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfL Wolfsburg mit 3:2. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München – Ein großer Schritt Richtung neunter Titel hintereinander: Der FC Bayern gewann vier Tage nach dem Champions-League-Aus im Viertelfinale bei Paris St.Germain das Auswärtsspiel beim Tabellendritten VfL Wolfsburg mit 3:2.

Mann des Tages aus Münchner Sicht war Jamal Musiala, der einen Doppelpack erzielte. Beim zweiten von zwei Patzern von VfL-Torwart Koen Casteels staubte Eric-Maxim Choupo-Moting ab. Die Treffer der Gastgeber machten Wout Weghorst (das 1:2) und Maximilian Philipp (zum 2:3).

Durch das Leipziger 0:0 am Freitagabend gegen Hoffenheim haben die Bayern nun wieder sieben Punkte Vorsprung auf RB - bei nur noch fünf ausstehenden Spielen (und 15 Punkten). Der FC Bayern in der Einzelkritik.

Hernández kämpferisch - Boateng teils fahrig

MANUEL NEUER, NOTE 3: Der Welttorhüter gleich auf der Höhe, parierte Bakus Linksschuss mit den Fingerspitzen (5.). Bei Weghorsts Flachschuss zum Anschlusstreffer nach einem Umschaltmoment ohne Chance ebenso wie bei Philipps 2:3. Bereits Bayerns 53. Saisongegentreffer im 45. Pflichtspiel (Neuer kassierte davon 51 Tore in 42 Partien) – viel zu viel für den Rekordmeister.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Der Rechtsverteidiger mit viel Ordnungsbewusstsein, regelte den Betrieb auf seiner Defensivseite mit Umsicht und schaltete sich nach vorne ein. Spielte Müller vor dem 3:1 sehr gut frei. Aber: Zu passiv vor der Flanke, die zum 2:3 führte.

JEROME BOATENG, NOTE 4: Sechs Pflichtspiele bleiben dem Routinier maximal noch bevor er am Saisonende den Verein verlassen muss. Der Innenverteidiger mit eingesprungener Rettungsaktion an der Mittellinie, die zur Vorlage geriet – kann nicht jeder. Kam beim 1:2 durch Weghorst zu spät (unverschuldet), beim 2:3 durch Philipp auch (schuldig).

LUCAS HERNANDEZ, NOTE 2: Trotz einer schmerzhaften Rippenprellung in der Startelf. Anfangs mit ein paar leichten Abspielfehlern, dann mit viel Stabilität und Souveränität im Aufbauspiel. Kämpferisch ganz stark. Hielt durch, teilte in den Zweikämpfen (vor allem gegen Mittelstürmer-Brocken Weghorst) auch mal aus – bis er Gelb sah (79.). Musste kurz vor Ende raus, wurde auf dem Weg in die Kabine gestützt.

Davies als Aktivposten - Sané unglücklich im Abschluss

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Der Linksverteidiger, zuletzt in der Bundesliga wegen einer Roten Karte für zwei Spiele gesperrt, machte sofort Dampf über die linke Außenbahn. Sein Antritt führte (indirekt) zum 1:0 durch Musiala, seinen Knaller mit rechts parierte Casteels (69.). Hatte auch Ballverluste im Programm, bestach aber in Halbzeit zwei durch gefahrbringende Tempovorstöße.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 4: Hat sich von seiner Berateragentur getrennt, will sich künftig selbst managen. Regelte als Sechser den Verkehr vor seinem Strafraum und brachte die Bälle immer wieder auf die Außenbahnen. Als der VfL-Druck in Halbzeit zwei zunahm, konnte er die Mitte nicht mehr so gut schließen.

DAVID ALABA, NOTE 3: Sonst Abwehrchef, diesmal wieder als Stellvertreter des verletzten Leon Goretzka in der Mittelfeld-Zentrale. Sehr umtriebig und engagiert, vor allem mit Druck nach vorne. Seine Flanke ließ Casteels vor die Füße von Choupo-Moting fallen. Kommandierte wie eh und je sehr lautstark.

LEROY SANÈ, NOTE 4: Vergab in Paris kurz vor Schluss noch die beste Chance aufs 2:0. Agierte als Rechtsaußen mit viel Zug zur Mitte, leitete das 2:0 mit ein. Zog einen Linksschlenzer nur knapp am Kasten vorbei (26.). Ziemlich weit verballert war die Schusschance mit links vom Strafraumeck (31.) und die mit rechts (33.) – beides kläglich. Auch nach der Pause ohne Schussglück.

Musiala Bayerns Bester - Choupo-Moting trifft weiter

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Der Dauer-Antreiber wieder mit erhöhter Lautstärke ("Hintermann! Zeit!"). Mit dickem Patzer vor dem Anschlusstreffer als er einen Fehlpass spielte. Macht diesen Fehler aber schnell wieder gut mit der Top-Flanke zu Musiala, der zum 3:1 einköpfte. Bereits Müllers 18. Torvorlage diese Saison – natürlich Topwert.

JAMAL MUSIALA, NOTE 1: Durfte wie gegen Union (als er beim 1:1 das 1:0 erzielte) von Beginn an ran. Der Neu-Nationalspieler erhielt den Vorzug gegenüber Kingsley Coman und belohnte Flick dafür. Starkes Dribbling gegen drei Mann, Schuss in die kurze Ecke, das 1:0. Dann dieser Luftstand beim Kopfball zum 3:1 – Klasse! Sein erster Doppelpack, nun schon sechs Ligatreffer. Hätte fast seinen dritten Treffer gemacht, Lacroix rettete auf der Linie.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Der Ersatz für Weltfußballer Robert Lewandowski traf in der Königsklasse zwei Mal gegen Paris, nutzte nichts. Gleich mit guter Schusschance, sein 14-Meter-Versuch war aber zu mittig platziert. Dann mit gedankenschnellem und cleverem Abstauber nach Casteels' Patzer – klassisches Mittelstürmer-Latein, das 2:0, sein achter Pflichtspieltreffer.

KINGSLEY COMAN, NOTE 4: Durfte sich zunächst schonen, kam dann in der 73. Minute für Musiala ins Spiel, übernahm dessen linke Außenbahn und brachte noch einmal Tempo in die Vorstöße der Bayern. Noch mit ein paar Dribblings und Tempoläufen, aber ohne Fortune.

JAVI MARTÍNEZ, OHNE NOTE: Der spanische Routinier, der am Saisonende den Verein wegen seines auslaufenden Vertrages verlässt, ersetzte in der 87. Minute Sané, rückte – tatsächlich – in den Angriff, sollte Kopfbälle gewinnen, Bälle sichern und helfen, das Ergebnis über die Zeit zu retten.

TANGUY NIANZOU, OHNE NOTE: Der 18-jährige Franzose, letzten Sommer ablösefrei von Paris St. Germain gekommen, kam in der Nachspielzeit für den angeschlagen ausgewechselten Hernández. Der Innenverteidiger agierte bei seinem dritten Profi-Kurzeinsatz als defensive Mittelfeld-Absicherung.