FC Bayern: Goretzka und Davies vor Rückkehr auf Trainingsplatz

Die Langzeit-Ausfälle Leon Goretzka und Alphonso Davies stehen beim FC Bayern München vor der Rückkehr auf den Trainingsplatz.

München - "Bei Leon sieht es gut aus, er wird am Dienstag teilbelastet", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 des FC Bayern am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim. "Das Knie reagiert aktuell nicht, ich hoffe, dass das so bleibt."

Davies wird "wenn alles gut geht - noch drei bis vier Wochen fehlen"

Mittelfeldspieler Goretzka (27) fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister seit seinem letzten Einsatz Anfang Dezember gegen Borussia Dortmund wegen Knieproblemen.

Außenverteidiger Davies pausiert seit Mitte Januar wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer vorangegangenen Corona-Infektion. Bei dem 21-Jährigen sei der beste Fall eingetreten, so Nagelsmann: "Dass die Herzmuskelentzündung weg ist. Die Flüssigkeit aus dem Herzbeutel ist weg und es sieht alles gut aus. Aber er wird auf jeden Fall - wenn alles gut geht - noch drei bis vier Wochen fehlen." Der Kanadier müsse erst wieder an Belastungen herangeführt werden.