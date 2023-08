FC Bayern gegen Werder Bremen: Duell der Ballermänner Kane und Füllkrug

Der Liga-Auftakt zwischen Werder Bremen und Rekordmeister FC Bayern ist auch das Kräftemessen der Torjäger Niclas Füllkrug und Star-Neuzugang Harry Kane. Die Stürmer im Vergleich.

Bremen/München - Kurz vor seiner Präsentation am vergangenen Sonntag checkte Harry Kane im Spiegel, ob alles sitzt. Das Hemd, das Sakko, die Frisur, weg mit den Schweißperlen. "Es ist zu heiß hier – wie in Spanien", meinte der Engländer im Small-Talk mit Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der ihn beruhigte: "So heiß ist es hier nicht jeden Tag."

Aktuell schon. Über 30 Grad, schwül-heiß, gewittrig, und das seit Kanes Landung in München vor einer Woche. "Crazy days", verrückte Tage, seien es gewesen, so der 30-Jährige – eine "wild experience", eine spezielle Erfahrung. Vor allem das halbstündige Debüt beim 0:3 im Supercup gegen Leipzig, das sich der Bayern-Kosmos ganz anders vorgestellt hatte. Nach dem freien Montag akklimatisierte sich Kane in schweißtreibenden Trainingseinheiten an der Säbener Straße.

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Beide Teams spüren den Druck

Am Freitag (20.30 Uhr, Sat.1,DAZN und im AZ-Liveticker) eröffnen Werder Bremen und der FC Bayern mit dem Nord-Süd-Klassiker die 61. Bundesliga-Saison. Der Liga-Rekordtransfer, der 100-Millionen-Euro-plus-X-Mann, steht vor seinem Liga-Debüt und soll Bayerns Kummer und Sorgen wegschießen.

Ähnlicher Druck lastet auf Werders Mittelstürmer Niclas Füllkrug, ebenfalls 30 Jahre alt, der das Negativ-Erlebnis des letzten Wochenendes, das 2:3 in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Viktoria Köln, vergessen machen soll. Der AZ-Vergleich der beiden Super-Stürmer.

Marktwert: Hier kann Niclas Füllkrug Harry Kane nicht das Wasser reichen

Füllkrug kam 2019 aus seiner Geburtsstadt Hannover von 96 für eine Ablöse von 6,5 Millionen zu Werder zurück, sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de aktuell 13 Millionen Euro.

Also 77 Millionen weniger als das Label von Kane, dem Kapitän der englischen Nationalelf (84 Länderspiele, 58 Tore). In dieser Quote liegt Füllkrug vorne: Neun DFB-Länderspiele, sieben Tore – die Quote ist kaum zu toppen.

Zuletzt einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team: Niclas Füllkrug. © Arne Dedert/dpa

Füllkrug und Kane stehen jeweils noch ohne Titel da

Bei den Titeln sieht's auf beiden Seiten dünn aus. Mit ihren Teams (Kane spielte seit der Jugend bei Tottenham Hotspur, Füllkrug dagegen für Werder, Greuther Fürth, Nürnberg und Hannover) gewannen die Neuner genau: nichts.

Persönliche Auszeichnungen sammelten Kane (drei Mal Torschützenkönig der Premier League sowie der WM 2018 in Russland) und Füllkrug mit der Kanone für den besten Torschützenkönig der letzten Saison (16 Treffer).

Harry Kane und Niclas Füllkrug: Familienmenschen durch und durch

Zum Privaten: Die Kanes erhalten Zuwachs. Ehefrau Katie (30), die am Sonntag nach London flog, um den Umzug zu organisieren, erwartet das vierte gemeinsame Kind nach Ivy (6), Vivienne Jane (5) und Louis (2). Dazu haben die Kanes, seit der Schulzeit liiert und seit 2019 verheiratet, zwei Hunde: Brady und Wilson, benannt nach den NFL-Quarterbacks Tom Brady und Russell Wilson.

Füllkrug, wegen seiner nicht ganz geschlossenen Zahnreihe "Lücke" gerufen, stammt aus einer Sportlerfamilie. Schon Großvater Gerd war Fußballer, einst für Arminia Bielefeld in der 2. Liga. Niclas' drei Jahre jüngere Schwester Anna-Lena kickte für das Frauenteam von Hannover 96 – als Stürmerin. Seine Ehefrau Lisa lernte er in der Grundschule (siehe Kane!) kennen, die gemeinsame Tochter Emilia ist vier.

Über 15 Millionen Follower: Kane-Trikot wird beim FC Bayern zum Kassenschlager

Bei Instagram hat Füllkrug 265.000 Follower. Durch die WM-Teilnahme, als der Stürmer mit zwei Treffern und einer Vorlage beim DFB-Vorrunden-Aus Hansi Flicks einziger Lichtblick war, explodierte sein Beliebtheitswert.

Kane dagegen kommt auf 15,7 Millionen Follower. Am ersten Tag nach dem Transfer verkaufte sich das Trikot mit Bayerns neuer Nummer neun über 10.000 Mal.

Zehntausende Trikots mit der Nummer 9 hat der FC Bayern bereits verkauft. © Sven Hoppe/dpa

Niclas Füllkrug und Harry Kane zeigen sich als starke Anführer

Während Werders Vizekapitän als Anführer vorangeht und sich sozial engagiert, sprach Kane nach rassistischen Anfeindungen im Netz gegenüber Bayerns zuletzt glücklosen Stürmer Mathys Tel (18) deutliche Worte: "Das ist inakzeptabel! Diese sogenannten Fans und solche Hasskommentare auf Social Media sind nicht zu tolerieren. Wir stehen alle hinter Mathys." Punkt für Kane.

Und ein Lichtblick: In der Hansestadt wird es am Freitagabend zum Liga-Auftakt nicht ganz so heiß, nur rund 24 Grad.