Vom Neuzugang zum Anführer: Harry Kane übernimmt beim FC Bayern sofort Verantwortung

Gerade erst angekommen – und schon übernimmt Harry Kane beim FC Bayern sofort Verantwortung. Unter anderem verurteilte der Superstar die rassistischen Beleidigungen gegen Mathys Tel.

München - Das sportliche Debüt von Münchens Superstar-Neuzugang Harry Kane bei der bitteren 0:3-Pleite des FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig verlief eher unauffällig. Der 100-Millionen-Euro-Transfer kam in der 64. Minute ins Spiel, konnte der Partie aber nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Am Ende standen bei Kane drei Ballkontakte, zwei Pässe, ein angekommener Pass und null Abschlüsse zu Buche.

Doch die Euphorie um Kane kennt in München keine Grenzen. Allein am Supercup-Samstag sorgte Kane für gut eine Million Euro in Trikotverkäufen. Zu Beginn der Woche strahlte sein Gesicht überdimensional groß von einem Plakat am Filmtheater am Sendlinger Tor.

Im (Geheim-)Dienst des Rekordmeisters: Der FC Bayern machte Harry Kane am Montagabend (14. August) zum Filmstar. © AZ/Victor Catalina

Kane nimmt Tel in Schutz: "Das Team und ich werden bereitstehen, wenn Mathys über seine Gefühle sprechen will"

Im Interview mit Sky sprach Kane nun über seinen Wechsel von Tottenham, für die der 30-Jährige 19 Jahre lange auf Torejagd gegangen war. Und Kane machte auch gleich klar, dass die Bayern eben nicht nur einen absoluten Weltklassestürmer geholt haben, sondern auch einen echten Führungsspieler. Einen, der keine Angst davor hat, auch brisante Themen anzusprechen und der nicht umsonst die Rolle des Kapitäns in der englischen Nationalmannschaft innehat. Insbesondere fiel auf, wie er sich sofort hinter Bayerns französischen Nachwuchsstürmer Mathys Tel (18) stellte.

Denn Tel hatte nach dem Leipzig-Spiel die ganz hässliche und verachtenswerte Seite des Fußballs erleben und erfahren müssen. Bayerns Youngster wurde nach dem 0:3 gegen RB Leipzig, aufgrund vieler vergebener Großchancen, Opfer von abscheulichen rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien. Kane machte unmissverständlich klar: Ein solcher Vorfall ist "nicht zu akzeptieren". Tel sei zudem ein "herausragendes Talent", vor dem eine "glorreiche Zukunft" liege.

Nach den abscheulichen Rassismus-Attacken gegen Mathys Tel stellte sich Harry Kane vor seinen Teamkollegen – und will auch weiterhin Verantwortung beim FC Bayern übernehmen. © imago/Sven Simon

Kanes eindeutige Botschaft: "Diese sogenannten Fans und solche Hasskommentare auf Social Media sind nicht zu tolerieren. Wir stehen alle hinter Mathys. Das Team und ich werden bereitstehen, wenn Mathys über seine Gefühle sprechen will. Noch mal: Das ist inakzeptabel! Hoffentlich können wir in Zusammenarbeit mit dem Klub und der Liga ein solches Verhalten künftig verhindern."

"No room for racism": Wie sich die Premier League großflächig gegen Rassismus einsetzt

Nicht nur Kane, der als Kapitän die Nationalmannschaft Englands immer wieder angeführt hat, wenn das Team vor Spielen niederkniete, um gegen Rassismus zu protestieren, auch der FC Bayern hat immer schon klare Kante gegen Sexismus und Rassismus gezeigt. Seit der Trennung von "Qatar Airways" als Sponsor läuft der FC Bayern mit der vereinseigenen Kampagne "Rot gegen Rassismus" auf dem Ärmel auf.

Zudem sind Kane und die englische Nationalmannschaft beim Thema Rassismus, seit den Attacken gegen Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka nach dem verlorenen EM-Finale 2021 in Wembley, besonders sensibilisiert. Vonseiten der Premier League gibt es außerdem die Initiative "No room for racism".

Seit den abscheulichen Attacken infolge des EM-Finals 2021 setzt sich die Premier League noch schärfer gegen Rassismus ein´. © imago/Zac Goodwin/PA Images

Kane: "Führung bedeutet, nicht nur auf dem Platz lautstark zu sein"

Kanes Statements zeigen auch, warum er der "Skipper", der "Three Lions" ist, ihr Kapitän. Bereits auf seiner Antrittspressekonferenz betonte er, dass er seine Führungsqualitäten einsetzen will, um dem Bayern-Team zu helfen. Während seiner gesamten Karriere ist Kane einem gewissen Führungsanspruch gerecht geworden, ohne sich dabei verstellen zu müssen. "Führung bedeutet nicht nur, auf dem Platz lautstark zu sein. Es hat viel mit Einfühlungsvermögen in die einzelnen Charaktere innerhalb eines Teams zu tun", erläuterte der Neuzugang weiter.

Für England trägt Harry Kane bereits die Binde. Auch beim FC Bayern will er sofort Verantwortung übernehmen. © imago/Javier Garcia/Shutterstock

Am Freitag, um 20.30 Uhr (Sat.1 und DAZN sowie ), kann Kane dann erstmals von Beginn an seine Stürmer- und Führungsqualitäten unter Beweis stellen, wenn der FC Bayern beim Bundesliga-Auftakt in Bremen die Supercup-Klatsche ein wenig vergessen machen will. Dann möglicherweise schon mit dem ein oder anderen Kane-Tor.