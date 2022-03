FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Offensiv-Spektakel mit Torgarantie

Am Samstag empfängt der FC Bayern Bayer Leverkusen zum Topspiel in der Allianz Arena. Langweilig dürfte es dabei nicht werden - im Gegenteil!

München - Theoretisch ist dem FC Bayern die Meisterschaft zwar noch zu nehmen, praktisch ist der zehnte Titelgewinn in Folge aber spätestens seit dem neuerlichen Ausrutscher des ärgsten "Verfolgers" Borussia Dortmund beim FC Augsburg (1:1) aber so gut wie durch. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann geht mit einem beruhigenden Vorsprung von acht Punkten in die verbleibenden zehn Spieltage und kann sich in der Liga unter Wettbewerbsbedingungen für die Aufgaben in der Champions League warmspielen.

Dort geht's am Dienstag kommender Woche weiter mit dem Rückspiel gegen den FC Salzburg. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem offensivstarken Serienmeister aus Österreich steht am Samstag noch das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen an (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker). Aufgrund ihrer ähnlichen Spielweise ist die Werkself der perfekte Vorbereitungsgegner für die Bayern - auch die Fans dürfen sich auf ein großes Spektakel freuen.

Bayern und Leverkusen so offensivstark wie noch nie

Schon in den vergangenen Jahren standen die Spiele zwischen Leverkusen und Bayern regelmäßig für beste Unterhaltung, in dieser Saison wissen beide Teams ebenfalls mit spektakulärem Offensivfußball zu überzeugen. Blickt man auf die nackten Zahlen, sind Bayer und Bayern im Angriff tatsächlich so stark wie noch nie in ihrer Geschichte.

So haben die Bayern in den bisherigen 24 Partien bereits 75 (!) Saisontore erzielt. Noch nie in der Historie der Bundesliga hatte eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison eine bessere Quote aufzuweisen. Dazu treffen mit Bayern (203) und der Bayer-Elf (150) auch die beiden Mannschaften aufeinander, die bislang die meisten Schüsse auf das gegnerische Tor zustande gebracht haben. In der Rückrunde liegen die Rheinländer (62) und die Münchner (64) hier nahezu gleichauf an der Spitze.

Lewandowski gegen Schick: Das Duell der Top-Torjäger fällt wohl aus

Auch individuell dürfen sich die Fans auf so manches Schmankerl freuen, schließlich werden am Samstag viele der besten Offensivspieler der Liga auf dem Platz stehen. Mit Thomas Müller (16 Assists) und Leverkusens Supertalent Florian Wirtz (zehn) treffen die beiden besten Vorbereiter dieser Bundesliga-Saison aufeinander.

Da Bayer-Torjäger Patrik Schick (20 Saisontore) wohl verletzt ausfallen wird, wird das Duell der besten Torjäger mit Robert Lewandowski (28) jedoch ausfallen. Allerdings haben die Rheinländer mit dem zuletzt groß aufspielenden Moussa Diaby noch ein Ass im Ärmel: Der Franzose ist mit sieben Toren im Jahr 2022 bester Rückrundentorjäger hinter Lewandowski (neun).

Das bis dato letzte Highlight zwischen beiden Teams gab es übrigens im Hinspiel, als sich die Bayern mit 5:1 durchsetzten. Ein ähnliches Ergebnis würden die Münchner am Samstag vor dem wichtigen Duell mit Salzburg sicher auch unterschreiben.