FC Bayern: Corentin Tolisso läuft wieder  Niklas Süle meldet sich zurück

Erfreuliche Nachrichten von der Säbener Straße! Corentin Tolisso hat das Lauftraining beim FC Bayern wieder aufgenommen, Niklas Süle nahm am Donnerstag wieder an der Teameinheit teil. Auch Leon Goretzka macht weiter Fortschritte.

Nahm am Donnerstag das Lauftraining auf: Corentin Tolisso. (Archivbild)

München – Zwei Tage vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ist Bayern Münchens Innenverteidiger Niklas Süle wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte die Einheiten an der Säbener Straße zuletzt aufgrund von Rückenproblemen ausgelassen.

Auf dem Platz war auch wieder Corentin Tolisso. Der 27-jährige Franzose absolvierte am Donnerstag erstmals wieder ein Lauftraining, nachdem er sich am 23. Spieltag in der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Leon Goretzka vor dem Einstieg ins Teamtraining

Und auch Leon Goretzka nähert sich seinem Comeback. Sein Reha-Programm läuft laut Sky-Reporter Florian Plettenberg endlich zufriedenstellend. Demnach dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der 27-Jährige wieder ins Teamtraining einsteigen kann.

Einen festen Zeitpunkt gebe es allerdings noch nicht. Goretzka fehlt dem FC Bayern seit Anfang Dezember mit Problemen an der Patellasehne.