FC Bayern: Entwarnung bei Veilchen-Kimmich – Er will gegen den Ex-Klub ran

"Geht schon, bis Samstag wird es reichen", sagt Bayerns Mittelfeldstar Joshua Kimmich über sein blaues Auge.

Mailand - Er war einmal mehr der emotionale Anführer des FC Bayern: Joshua Kimmich (27) brillierte beim 2:0 bei Inter mit starkem Zweikampfverhalten, besonders die Duelle mit Stürmer Lautaro Martínez (25) hatten es in sich. Bei einer Szene ballte Kimmich die Hand zur Faust, brüllte den Inter-Star an, bei einer anderen Szene holte sich Bayerns Mittelfeld-Chef bei einem Zusammenstoß mit Mittelfeld-Partner Marcel Sabitzer dann ein Veilchen ab.

Am Samstag trifft Kimmich auf Ex-Klub VfB Stuttgart

Halb so wild – Kimmich spielte weiter und gab später Entwarnung. "Geht schon, bis Samstag wird es reichen", sagte er. Am Wochenende trifft Bayern auf Kimmichs Ex-Klub VfB Stuttgart. Da will er dabei sein.

Übrigens: Kimmich überzeugte auch als Stratege und Passgeber. Genial, wie er Leroy Sané (26) vor dem Treffer zum 1:0 freispielte. "Schön, dass es sich nicht bis Mailand rumgesprochen hat, dass Kimmich solche Bälle hinter die Abwehr spielen kann, wenn er frei ist", schrieb Ex-Bayer Bastian Schweinsteiger bei Twitter.