Goretzkas Ansage: Wie stellt Nagelsmann gegen Stuttgart auf?

Nationalspieler Leon Goretzka drängt nach drei Einsätzen als Einwechselspieler nach seiner Knie-Operation während der Saisonvorbereitung in die Startelf des FC Bayern München.

Mailand - Bereits nach der Ankunft in Mailand am frühen Dienstagabend hatte Julian Nagelsmann vorsichtshalber schon mal zwei Lobeshymnen ausgepackt. Eine auf Leon Goretzka ("Er hat es im Training gut gemacht und brennt"), und eine auf Marcel Sabitzer.

Clever, denn der Bayern-Trainer wusste: Ich kann nur einen aufstellen als Mittelfeld-Gefährte von Joshua Kimmich bei Inter Mailand. Es wurde: der österreichische Nationalspieler – und Sabitzer lieferte zuverlässig ab beim 2:0 in San Siro.

FC Bayern: Macht Goretzka Sabitzer den Platz streitig?

"Sabi hat kein leichtes erstes Jahr gehabt. Aber er ist positiv stur geblieben", sagte Nagelsmann und betonte: "Er hat die Flinte nicht ins Korn geworfen bei der negativen Berichterstattung über ihn. Dieses Jahr macht er es sehr gut. Sabi ist wichtig für die Mannschaft."

Dennoch dürfte der 28-Jährige am Samstag im Süd-Schlager gegen den VfB Stuttgart – zum erst zweiten Mal in dieser Saison – auf der Bank sitzen. Weil Goretzka (27) ins Team drängt. Bei Inter kam er in der 61. Minute rein, positionsgetreu als zweiter Sechser für Sabitzer. Und auch Goretzka (Knie-OP im Juli) machte seine Sache sehr gut: Er organisierte, räumte auf im Mittelfeld, trieb nach vorne an.

Bayern-Star Leon Goretzka: "Ab jetzt bin ich dann bereit zu starten"

Nach seinem dritten Einsatz als Einwechselspieler hintereinander will der DFB-Nationalspieler nun mehr. Der Bankplatz wurde ihm "nachvollziehbar erklärt", da "der Sprung von acht, neun Minuten gegen Union in die Startelf vielleicht ein bisschen groß gewesen wäre".

Nun kam eine gute halbe Stunde dazu. Goretzka erklärte zufrieden: "So macht man das, wenn man vernünftig aufbaut nach einer Verletzung, und ab jetzt bin ich dann bereit zu starten." Klare Ansage!