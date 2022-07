FC Bayern: Die Woche der Wahrheit bei Lewandowski und De Ligt

Bayern-Star Robert Lewandowski wird am Dienstag an der Säbener Straße erwartet - nur: Kommt er auch? Bei Matthijs de Ligt gehen die Münchner in die Offensive. Ablöse im Bereich von 70 Millionen Euro.

10. Juli 2022 - 19:21 Uhr | Maximilian Koch