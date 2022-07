Endlich ein echter Bayer! So lief Manés erstes Mannschaftstraining

Vorhang auf für den neuen Superstar des FC Bayern: Sadio Mané trainiert zum ersten Mal mit dem Team, auch die anderen Neuzugänge Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch zeigen sich. Die AZ war dabei.

München - Um 15.58 Uhr am Freitagnachmittag betrat Sadio Mané (30) erstmals den Trainingsplatz an der Säbener Straße, 45 Minuten später gelang ihm beim Spiel auf kleine Tore sein erster Treffer. Mané lächelte, von den Trainern und Mitspielern gab es Glückwünsche. Und an der Seite schaute auch Vorstandsboss Oliver Kahn zufrieden zu.

Der neue Superstar war bei seiner Premiere denn gleich voll dabei, trieb die Kollegen in Pressingsituationen lautstark an, kämpfte um jeden Ball, auch mal per Grätsche. Ein gelungener Auftakt beim FCB - Mané ist jetzt endlich ein echter Bayer!

Müller lädt Mané und Co. zu Radltour durch München ein

Mané ist da - und die Kollegen freuen sich. Thomas Müller lud den Senegalesen sowie die anderen beiden Neuzugänge Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24) bereits via Instagram zu einer Radltour im Englischen Garten ein. Mané lehnte vorerst ab, er wolle zunächst mit Müller eine "nice Brez'n" zusammen essen, wie er schrieb. Mané und Müller - das könnte sportlich und auch vom Humor her passen.

"Müller scheint ein unheimlich netter Kerl zu sein", sagte Mané schon bei seiner Vorstellung: "Ich freue mich, mit ihm und den anderen Spielen hier spielen zu dürfen." Müller steigt kommende Woche ins Training ein.

FC Bayern: Zahlreiche Nationalspieler zurück im Training

Am Freitag schon dabei waren neben den Debütanten Mané und Mazraoui sowie Gravenberch auch die Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kingsley Coman und Alphonso Davies, die bis zuletzt ihren Urlaub genossen hatten. Jetzt steht wieder harte Vorbereitungsarbeit an, die Münchner haben ja hohe Ziele in der kommenden Spielzeit.

Von Amsterdam nach München: Ryan Gravenberch (l.) spielte zuletzt wie auch Noussair Mazraoui für Ajax. © IMAGO/kolbert-press

"In Liverpool haben wir um jeden Titel gekämpft, bei Bayern ist es das Gleiche", sagte Mané: "Wenn man bei Bayern spielt, muss man diese Mentalität haben." Zumal das Bayern-Aufgebot sogar noch stärker werden dürfte, weitere Neuzugänge sollen kommen. "Wir wollen einen Kader, mit dem wir im Optimalfall die Champions League gewinnen können", erklärte Vorstandschef Oliver Kahn.

Sadio Mané fühlt sich in München schon extrem wohl

Mit Spielern wie Mané seien "beim FC Bayern alle großen Ziele möglich. Dieses Paket ist sehr, sehr stark." Im ersten Training bekam man vom Mané-Paket schon einiges zu sehen: seine Ballkontrolle, das saubere Passspiel, sein irres Tempo und die Qualität im Torabschluss. Ebenfalls wichtig: Mané lacht oft, scherzt mit den Kollegen. Er hat einfach Spaß am Fußball, Spaß am Leben.

Die Bayern-Fans, die am Freitag wegen Umbaumaßnahmen an der Säbener Straße nicht zugelassen waren, können sich bei der Teampräsentation am 16. Juli in der Allianz Arena selbst ein Bild davon machen.

Begabt am Ball: Gravenberch. © IMAGO/Ulrich Wagner

Mané jedenfalls fühlt sich jetzt schon extrem wohl in München. Der Offensivstar wohnt derzeit noch in einem Nobelhotel in der Innenstadt, dort ist auch Gravenberch untergebracht. Er sei bereits "verliebt" in München, sagte Mané: "Ich hatte andere Angebote, aber der FC Bayern war für mich immer das erste Ziel. Ich will der Mannschaft helfen, mehr Trophäen zu sammeln."

"Unfassbare Mentalität": Salihamidzic schwärmt von Sadio Mané

Das hört man gerne im Klub, Mané gilt als Teamplayer. Er passe "perfekt" zum FCB, meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Seine herausragenden Qualitäten kennt jeder, sowohl spielerisch als auch seine unfassbare Mentalität. Er wird unserer Mannschaft mit ihrem super Gerüst viel geben und sie mittragen."

Mann mit Zukunft: Malik Tillman. © IMAGO/kolbert-press

Darauf hofft auch Trainer Julian Nagelsmann, der weiß, "dass der Druck noch einen Tick größer wird. Wir müssen Dinge besser machen, um den elften Titel zu holen und auch in den anderen Wettbewerben weiterzukommen". Mané ist dabei der größte Hoffnungsträger.