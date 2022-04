FC Bayern: Davies völlig fertig, Goretzka blutüberströmt - harter Abend für die Rückkehrer

Die genesenen Langzeitausfälle Alphonso Davies und Leon Goretzka schonen sich beim 0:1 gegen Villareal nicht – nach der Partie sind beide Bayern-Stars schwer gezeichnet.

Villarreal – Völlig ausgepumpt saß Alphonso Davies nach dem 0:1 des FC Bayern gegen Villarreal auf dem Rasen im Estadio de la Cerámica. So leer war der 21-Jährige, dass sein Kollege Robert Lewandowski die Ärzte herbeirief, die den wankenden Kanadier dann in die Kabine geleiteten.

Davies hatte in seinem Comeback-Spiel 90 Minuten gefightet, sich aufgearbeitet, als ob es kein Morgen gäbe – und als ob seine Herzmuskelentzündung, die ihn monatelang zum Zuschauen zwang, keine Spuren hinterlassen hätte. Der Kanadier agierte im Rahmen seiner Möglichkeiten und verhinderte nach Startschwierigkeiten in Halbzeit eins in der zweiten Hälfte mit einer starken Abwehraktion das zweite Gegentor (57.) (AZ-Note 4). Hat sich der Comebacker zu viel zugemutet?

Robert Lewandowski erkundigt sich nach seinem völlig erschöpften Mannschaftskollegen. © IMAGO/Omar Arnau/Agencia LOF

Leon Goretzka: Joker-Einsatz mit blutigem Zusammenstoß

Ein etwas länger schmerzendes Andenken an die erschreckend schwache Leistung des FC Bayern in Villarreal wird jedenfalls Leon Goretzka mit nach München nehmen. Der 27-Jährige, der am Wochenende beim 4:1 gegen Freiburg nach knapp viermonatiger Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte, kam in der 62. Minute für Müller. Goretzka haute sich auch im zweiten Spiel nach der Rückkehr rein, versuchte zu retten was ging (AZ-Note 4).

Und bekam dann noch selbst eine reingehauen – wenn auch unabsichtlich und höchst unglücklich. In der 93. Minute war es der Ellenbogen von Pau Torres, der im Kopfballduell in Villarreals Strafraum bei Goretzka einen Cut am Auge verursachte. Mit blutüberströmtem Gesicht wurde Goretzka von den Ärzten vom Platz gebracht. Marc Roca rückte für die letzten Sekunden nach.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte bei der Pressekonferenz über Goretzka: "Er hat einen kleinen Cut, ein blaues Auge. Es ist ein brutaler Einsatz, aber keine Absicht", und deutete an, dass es für vergleichbare Szenen auch schon mal Elfmeter-Pfiffe gegeben habe.

FC Bayern mit nur einem Gegentor gut bedient

Glück für die Bayern, dass es bei diesen mutmaßlich kleineren Blessuren blieb – und: bei nur einem Gegentor. Der Underdog aus Villarreal hatte im Gegensatz zum Favoriten zahlreiche Hochkaräter liegengelassen. Teilweise ging es wild im Bayern-Strafraum zu, auch Rückhalt Neuer leistete sich einen bösen Patzer, der aber ohne Folgen blieb. Villarreals Torschütze Arnaut Danjuma ließ zum Ende hin eine weitere Großchance liegen.

Beim Rückspiel in der Allianz Arena (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker) müssen die Bayern das Ruder rumreißen. Joshua Kimmich versicherte vor dem TV-Mikro, dass man "mit Sicherheit ein anderes Gesicht" zeigen werde. Bei seinem Kumpel Goretzka könnte das im wahrsten Sinne des Wortes zutreffen.