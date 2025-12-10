Alphonso Davies feiert beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon sein Comeback. Teamkollege Jamal Musiala wird in diesem Jahr wohl nicht mehr seine Rückkehr feiern.

Schon in der Pause grinste Alphonso Davies. Der Kanadier spielte mit seinen Teamkollegen Hiroki Ito, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro Rondo. Aufwärmen fürs große Comeback. In der 87. Minute, es stand schon 3:1 für den FC Bayern, war es dann so weit. Stadionsprecher Stephan Lehmann verkündete seine Einwechslung. Ganze 261 (!) Tage musste Davies auf diesen Moment warten.

Eberl: "Es ist einfach schön für ihn"

Ein Kreuzbandriss bei der Nationalmannschaft hatte ihn Ende März außer Gefecht gesetzt. "Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin", meinte er vor seiner emotionalen Rückkehr auf den Platz. Auch wenn es nur für ein paar Minute war, Davies genoss es. Der 25-Jährige pflügte seine linke Außenbahn auf und ab. "Das war wie ein kleines Weihnachtsgeschenk, dass Phonzy die paar Minuten noch gespielt hat", sagte Jan-Christian Dreesen.

Der Vorstandboss der Bayern freute sich für Davies. "Dann noch diesen wunderbaren Sprint, als er sich den Ball zurückholt", schwärmte Dreesen. Auch Sportvorstand Max Eberl ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte zum "Roadrunner" zu verlieren: "Es ist einfach schön für ihn, wieder die ersten Minuten geschnuppert zu haben. So eine Reha acht und neun Monate zu machen, ist extrem anstrengend."

Kompany freut sich für Davies

Vor allem für den Kopf. Davies fieberte in den vergangenen Monaten regelmäßig vor seinem Computer mit, wenn die Teamkollegen spielten. Schon da war ihm anzumerken, wie gerne er dabei wäre. Er hupfte, schimpfte und jubelte. Auf der anderen Seite haben ihn freilich auch seine Buddies in der Mannschaft vermisst. "Ich glaube, alle die auf der Position gespielt haben, haben es sehr gut gemacht", holte Jonathan Tah aus: "Aber wir wissen natürlich, dass uns Phonzy brutal viel gibt mit seiner Qualität."

Coach Vincent Kompany hat nun endgültig ein Luxus-Problem auf der Linksverteidigerposition. Hiroki Ito, Josip Stanisic, Raphael Guerreiro und zur Not auch Konrad Laimer und Sacha Boey können auf der Seite spielen. Wie er mit dieser neuen Situation umgeht? Zukunftsmusik. Am Dienstagabend freute sich der Belgier erstmal für Davies: "Es war ein schöner Moment zum Jahresabschluss, Phonzy nach so einer langen, schweren Verletzung wieder auf dem Platz zu sehen."

Wieder mit seinem Teamkollegen auf dem Platz: Alphonso Davies. © IMAGO

Musiala wird erst im Januar wieder auf dem Platz stehen

Sicher waren die Einsatzminuten übrigens nicht. Wäre es gegen die Portugiesen nochmal eng geworden, wäre das Comeback vertagt worden. Denn Kompany wollte nicht, "dass er den Druck bekommt, uns nochmal ins Spiel bringen zu müssen". Glück gehabt. Nun fehlt beim FC Bayern nur noch ein Spieler und dann wäre der komplette (!) Kader fit: Jamal Musiala.

Der 22-Jährige, der in den Endzügen seiner Reha steckt, marschierte am Dienstagabend noch zivil mit lässiger Cap durch die Mixed-Zone der Arena. Als er auf seine Rückkehr angesprochen wurde, meinte er: "Bald." Noch in diesem Jahr? "Das glaube ich nicht", so Musiala. Ähnlich fiel die Antwort von Eberl wenige Minuten zuvor aus: "Es wird Januar werden. Er wird hoffentlich im Dezember schon ab und zu mit der Mannschaft trainieren können. Aber was die Spiele betrifft, wird es erst Januar."

Ackert an der Säbener Straße fürs Comeback: Jamal Musiala. © IMAGO

FC Bayern: Musiala könnte Comeback gegen Wolfsburg feiern

Heißt: Die letzten beide Spiele des Jahres gegen Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr) und in Heidenheim (21. Dezember, 17.30 Uhr) muss er nochmal von der Tribüne anschauen. Die Bescherung gibt es dann womöglich am 11. Januar (17.30) gegen den VfL Wolfsburg.