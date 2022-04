FC Bayern: Corentin Tolisso fällt mit Muskelfaserriss wohl erneut länger aus

Der FC Bayern muss wohl erneut länger auf Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose soll sich einem Bericht zufolge einen Muskelfaserriss zugezogen haben.

München – Was für ein Pech: Bayerns Mittelfeld-Star Corentin Tolisso hat sich erneut schwer verletzt. Laut " " zog sich der Franzose beim 4:1-Sieg in Freiburg einen Muskelfaserriss zu und wird drei bis vier Wochen ausfallen.

FC Bayern: Tolisso wieder mit Muskelverletzung

Es ist schon Tolissos vierte Muskelverletzung in dieser Saison. Nach seiner Einwechslung gegen Freiburg in der 62. Minute musste Tolisso schon 20 Minuten später wieder raus. Er fehlt nun in der wichtigsten Phase des Jahres.

Tolissos Vertrag bei Bayern läuft aus und soll nicht verlängert werden – auch deshalb, weil er viel zu oft verletzt ist.