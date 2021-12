FC Bayern: Bundesliga-Kracher in Dortmund vor maximal 15.000 Zuschauern

Beim Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am kommenden Samstag dürften nun doch maximal bis zu 15.000 Zuschauer dabei sein. Wie viele am Ende tatsächlich kommen können, ist aber noch unklar.

München/Dortmund - Der deutsche Profisport ist von bundesweiten Geisterspielen verschont geblieben, muss aber starke Zuschauer-Restriktionen verkraften. Vorerst dürfen die Stadien der Bundesliga nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden - bei maximal 15.000 Fans. Davon betroffen ist auch das Spitzenspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).

Schon am Mittwoch hatte der BVB aufgrund der sich anbahnenden Verschärfungen sämtliche verkauften Karten storniert und in der Zwischenzeit mitgeteilt, dass am Freitagvormittag ab 10 Uhr ein weiterer Vorverkauf starte.

Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom Donnerstag zur zugespitzten Coronalage sind allerdings wie erwartet nicht deutschlandweit einheitlich gültig. Denn neben diesen "Mindeststandards" sind den Bundesländern zusätzlich schärfere Maßnahmen wie Partien vor leeren Rängen vorbehalten.

Nur noch Geisterspiele: Bayern geht Sonderweg

So sollen laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bayern bereits ab diesem Wochenende ausschließlich Geisterspiele stattfinden können. Der Beschluss dazu soll am Freitag gefasst werden und zunächst bis Jahresende gelten. Der FC Bayern wird 2021 also keines seiner Heimspiele mehr vor Fans austragen dürfen.

"Wir halten Geisterspiele für sinnvoll und werden das auch morgen im bayerischen Kabinett umsetzen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Ich finde es schade und auch schlecht, dass wir uns nicht einigen konnten, dass einige Bundesländer Zuschauer erlauben wollen."

Zudem verständigten sich die Spitzenpolitiker bei ihren Beschlüssen darauf, dass medizinische Masken getragen werden müssen. Außerdem gilt, dass nur Geimpfte und Genesene (2G) in die Arenen dürfen. Ergänzend kann für die Zuschauer ein aktueller Test (2G-Plus) vorgeschrieben werden.