FC Bayern: Bitter! Top-Talent Yusuf Kabadayi verletzt sich schwer

Rückschlag für Yusuf Kabadayi: Der 17-jährige Juniorennationalspieler hat sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und fällt mindestens bis Jahresende aus.

München - Yusuf Kabayadi, eines der Top-Talente am Campus des FC Bayern, fällt offenbar mindestens bis Jahresende aus. Der 17-Jährige hat sich laut " " im Youth-League-Spiel am Mittwoch gegen Dynamo Kiew (0:4) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen, bei der zwei von drei Bändern gerissen sind. Er wird demnach erst im Januar wieder zur Verfügung stehen.

Yusuf Kabadayi spielt seit 2012 für den FC Bayern

Kabadayi gilt als hochveranlagtes Offensivtalent. Der 17-Jährige wechselte schon 2012 vom FC Eintracht München in die Jugend des Rekordmeisters, bei dem er seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. In der laufenden Saison kam er sowohl für die U19 als auch für die U23 in der Regionalliga zum Einsatz. Für letztere erzielte er in fünf Teileinsätzen drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zudem zählt Kabadayi in der deutschen U18-Nationalmannschaft zum Stammpersonal.