FC Bayern: Benjamin Pavard glaubt an das Wunder von München – "Haben gesehen, dass es geht"

Der FC Bayern hat nach der 0:3-Klatsche im Champions-League-Viertelfinale nur noch Außenseiterchancen aufs Weiterkommen. Dennoch glaubt der zuletzt starke Benjamin Pavard an ein Wunder der Münchner.

Glaubt an das Weiterkommen des FC Bayern in Champions League: Benjamin Pavard.

München - So hat sich der FC Bayern das definitiv nicht vorgestellt. Nach der bitteren 0:3-Niederlage im Hinspiel geht der deutsche Rekordmeister als krasser Außenseiter ins Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City. Doch die Form eines Bayern-Stars dürfte Hasan Salihamidzic und Co. noch Hoffnung auf das "Wunder von München" machen: Benjamin Pavard.

FC Bayern: Benjamin Pavard selbstbewusst gegen City

Der Franzose zeigte zuletzt als einer von wenigen Bayern-Spielern starke Leistungen und stellte auch seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Drei Treffer in den letzten fünf Bundesligapartien stehen auf dem Konto von Pavard. Auch in der Champions League läuft es für den 27-Jährigen mit zwei Treffern. Dementsprechend selbstbewusst geht Pavard in die Partie gegen das Starensemble von Trainer Pep Guardiola.

"Wir sind bereit für dieses Spiel. Wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Abwehrspieler auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Manchester City. Im selben Atemzug betonte Pavard, dass er noch an das Weiterkommen des FC Bayern glaubt: "Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass es geht. Wir wissen, dass wir mit unserem Publikum im Rücken etwas leisten können."

Pavard warnt vor City-Stürmer Haaland

Dennoch weiß der französische Nationalspieler, dass es keine einfache Aufgabe wird. Vor allem vor Star-Stürmer Erling Haaland, der im Hinspiel schon einmal gegen die Münchner einnetzte, warnte Pavard. "Er erzielt immer Tore und ist einer der besten Stürmer der Welt", so der 27-Jährige. Jedoch dürfen sich die Münchner laut Pavard nicht nur auf den Norweger konzentrieren, sondern auf die gesamte City-Mannschaft. Nur so könne der FC Bayern das Unmögliche doch noch möglich machen.

Dafür braucht es dann aber auch Tore – am besten vier an der Zahl. Um das zu schaffen, müssen die Münchner das größte Problem der letzten Wochen beseitigen. "Wir haben viele Torchancen und können sie dann nicht umwandeln", so der Außenverteidiger. Um gegen City wieder für die alte Bayern-Effizienz zu sorgen, ist Pavard nicht gerade abgeneigt, einen Treffer beizusteuern: "Wenn mir der Ball zwischen die Füße fällt, schieße ich auch gerne Tore." Gelingt das, könnte das "Wunder von München" vielleicht doch Realität werden.