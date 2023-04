Choupo-Moting ist zurück! Darf der Bayern-Stürmer gegen Manchester City starten?

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting kann gegen Manchester City wohl spielen. Thomas Tuchel "Er gibt uns Selbstvertrauen."

München - Um 11.35 Uhr am Dienstagvormittag kam Eric Maxim Choupo-Moting als einer der letzten Bayern-Spieler aus der Kabine, er schnürte sich noch seine giftgrünen Schuhe – und dann startete der 34-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht ins Abschlusstraining vor dem Viertelfinal-Gipfel in der Champions League gegen Manchester City.

Choupo ist wohl bereit für City: Nach Kniegelenksproblemen, die ihn im Hinspiel sowie in zwei weiteren Begegnungen zu einer Pause zwangen, könnte der Mittelstürmer rechtzeitig zum Rückspiel in den Kader zurückkehren. Und sofort in der Startelf stehen.

Tuchel: Choupo-Moting hilft der Mannschaft in mehrerlei Hinsicht

"Wir müssen die Reaktion im Knie abwarten und entscheiden am Spieltag", sagte Trainer Thomas Tuchel auf Nachfrage der AZ: "Er ist der Neuner in unserem Kader, er gibt uns Selbstvertrauen auf dieser Position, Körperlichkeit, Vertrauen. Choupo wird uns auch bei Standardsituationen eine Alternative bieten, wenn er grünes Licht gibt."

Das Bangen um Choupo. Wie sehr die Bayern-Mannschaft vom Kameruner und generell von einem echten Mittelstürmer abhängig ist, wurde in den vergangenen Partien mehr als deutlich. Serge Gnabry konnte in dieser Rolle nicht überzeugen, die Münchner erzielten insgesamt nur drei Tore in den letzten vier Spielen – und die besorgten mit Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano auch noch drei Abwehrstars.

Upamecano übrigens, der wie Alphonso Davies am Montag individuell trainiert hatte, kehrte am Dienstag ins Teamtraining zurück. Er kann ebenso wie wohl Choupo-Moting und Davies spielen.

Löst Choupo-Moting Bayerns Ladehemmung?

"Es fehlen uns Abläufe, Vertrauen, den Stürmern fehlt die Leichtigkeit", erklärte Tuchel weiter. "Wir denken vielleicht auch zu viel nach." Das soll mit Choupo-Moting nun besser werden. "Choupo spielt eine sehr gute Saison, ist körperlich sehr stark. Ich denke, er wird morgen zurück sein. Aber der Trainer entscheidet, wer von Anfang an spielt", sagte Benjamin Pavard: "Wir nutzen unsere Torchancen in letzter Zeit nicht gut, das ist ein Problem."

Darum hoffen jetzt alle auf Choupo-Moting, Bayerns Mann für Tore, Tore, Tore. Drei brauchen sie mindestens, die Münchner. Es könnten sogar mehr sein, wenn die Torfabrik der Citizens um Gigant Erling Haaland wie gewohnt produziert. Haaland allein hat in dieser Saison bereits 47 Tore in 40 Spielen erzielt. Choupo-Moting als bester Bayer kommt im Vergleich dazu auf 17 Tore in 28 Partien.

Der FC Bayern will im Sommer einen neuen Stoßstürmer holen

Ein Heiland wie Haaland ist Choupo-Moting nicht, daher will sich Bayern im Sommer auf dieser Position verstärken. Victor Osimhen (SSC Neapel), Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) sind die heißesten Kandidaten.

Haaland war im vergangenen Frühjahr ebenfalls ein Thema in München, die Bosse umgarnten den Norweger. "Zumindest haben wir uns unterhalten", verriet Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Amazon Prime. Er meinte aber auch: "Wir hatten nicht das nötige Kleingeld." Haaland sei ein guter Junge, so Salihamidzic weiter: "Ich glaube schon, dass er darüber nachgedacht hat."

Doch er entschied sich für City – und Bayern holte keinen adäquaten Nachfolger für Robert Lewandowski. Ein Fehler, wie man heute weiß.