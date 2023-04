Ideenloses Bayern-Mittelfeld: Fans träumen von Thiago-Rückkehr

Beim FC Bayern läuft es derzeit überhaupt nicht. Ein Grund: die fehlende Balance im Mittelfeld. So mancher Fan träumt daher von einer Rückkehr des einstigen Publikumslieblings Thiago, der den FC Liverpool wohl im Sommer verlassen wird. Ein Wunsch, der wohl nicht in Erfüllung gehen wird.

München - Bei den Fans des FC Bayern ist in den vergangenen zwei Wochen die maximale Ernüchterung eingekehrt. Erst gab es das Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, knapp eine Woche später dann die 0:3-Klatsche in der Champions League bei Manchester City. Geschieht kein Wunder, wird die deutsche Meisterschaft in dieser Saison das höchste der Gefühle bleiben.

Aus dem Spiel der Münchner ist mittlerweile jegliche Leichtigkeit verschwunden, stattdessen müht man sich von Partie zu Partie. Unter anderem deshalb, weil der Offensivmotor in den vergangenen Spielen ordentlich ins Stocken geraten ist. Trotz hoher Ballbesitzwerte schaffen es die Münchner viel zu selten, in die wirklich gefährlichen Räume zu kommen. Stattdessen wird der Ball häufig wie beim Handball um den Strafraum herum gespielt.

Fans träumen auf Social Media von Thiago-Rückkehr zum FC Bayern

Blickt man sich auf Social Media um, träumt so mancher Fan daher von der Rückkehr des einstigen Publikumslieblings Thiago. Der spanische Nationalspieler spielte zwischen 2013 und 2020 für den Rekordmeister, bevor er für kolportierte 22 Millionen Euro zum FC Liverpool wechselte. Die Trennung verlief freundschaftlich, Thiago genießt in München bis heute einen sehr guten Ruf.

So wirklich durchgesetzt hat sich Thiago bei den Reds bislang allerdings nicht. Auch verletzungsbedingt kommt er in dieser Saison nur auf 16 Ligaspiele, im Sommer stehen die Zeichen auf Abschied. Warum den verlorenen Sohn also nicht nach München zurückholen, fragen sich einige Fans. Schließlich soll Liverpool Bayern-Reservist Ryan Gravenberch auf dem Zettel haben und Gerüchte um eine Rückholaktion von Sadio Mané auf die Insel hat es zuletzt auch gegeben. Da böte sich doch ein Tauschgeschäft an!

Thiago-Rückkehr zum FC Bayern ist unwahrscheinlich

Dass es tatsächlich zu diesem Szenario kommt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Einerseits hatte Thiago schon während seiner Bayern-Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, daran hat sich bis heute nichts geändert. Andererseits soll auch sein Jugendklub FC Barcelona, bei dem sein einstiger Mitspieler Xavi mittlerweile Trainer ist, Interesse an einer Verpflichtung des technisch hochveranlagten Mittelfeldspielers zeigen.

Der Wunsch einiger Fans, Thiago nochmal im Bayern-Trikot zu zeigen, dürfte also unerfüllt bleiben. Aber träumen darf man ja mal...