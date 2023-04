Nach Kritik an Bayern-Torwart Sommer: Ex-Kicker watscht Fußball-Experten ab

Yann Sommer musste sich in den vergangenen Tagen die seltsamsten Kritiken vorwerfen lassen. Jetzt holt Ex-Keeper Jörg Stiel zum Rundumschlag gegen die Experten aus.

München – Yann Sommer erlebt gerade keine einfachen Tage. Viele Fußball-Experten kritisierten die Leistungen vom Schweizer Nationalkeeper. Jetzt springt ihm ein alter Bekannter zur Seite: "Ich habe Yann auch schon besser gesehen als derzeit bei Bayern, aber ihn so zu kritisieren ist völlig verfehlt", sagt Jörg Stiel bei " ".

Nach Sommer-Kritik: Stiel knöpft sich deutsche Fußball-Experten vor

Der ehemalige Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft und Ex-Keeper von Borussia Mönchengladbach holt zum Rundumschlag aus. Im Interview mit "ran.de" hat er es vor allem auf die Aussagen der Ex-Profis wie Didi Hamann oder Roman Weidenfeller abgesehen.

Sie hatten Sommers Leistung zum Teil scharf kritisiert: "Ich verstehe diese Debatte nicht. Gerade wenn ich dann ehemalige Torhüter höre, die sich kritisch äußern, frage ich mich, ob die alle schon vergessen haben, welche Fehler sie in ihrer Karriere gemacht haben", so Stiel.

Nach Diskussion über Sommers Körpergröße: "Ich finde das fast schon anmaßend."

Didi Hamann hatte nach dem ersten Gegentreffer beim Spiel vom FC Bayern gegen Manchester City die Körpergröße von Sommer kritisiert. Auch dazu hat Stiel eine ganz klare Meinung: "Manche Experten sollten sich mal hinterfragen, ob sie sich überhaupt zu gewissen Themen äußern sollten. Was redet zum Beispiel Didi Hamann über Torhüter? Stand er jemals im Tor? Ich finde das fast schon anmaßend. Ich als ehemaliger Torwart überlege mir auch, ob ich mich zu allen Themen äußern muss. Da fehlt den Kritikern die Demut und der Respekt."

Beeinflusst Sommer das Spiel von Upamecano beim FC Bayern?

Auch die Aussagen von Hamann, dass Sommer das Spiel von Dayot Upamecano beeinflusste, sorgen für Kopfschütteln beim aktuellen Torwarttrainer der Grashoppers Zürich: "Wenn ich höre, dass Didi Hamann sagt, Yann Sommer habe Upamecano in Manchester so sehr verunsichert, dass dieser schließlich den Fehler gemacht hat, ist das unnötig. Was für ein Schwachsinn!"

Der einfachste Weg, seine Kritiker verstummen zu lassen, gibt es für Sommer schon beim Rückspiel gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker). "Yann wird es mit seinem Torwarttrainer besprechen und da rauskommen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt", so die Aussage von Stiel.