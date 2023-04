Champions League im Ticker zum Nachlesen: FC Bayern München gegen Manchester City – Endstand 1:1

Mia san raus! Ein aufopferungsvoll kämpfender FC Bayern verpasst das Wunder von München. Die 3:0-Hypothek aus dem Hinspiel war zu groß. Trotzdem können die Mannen von Thomas Tuchel mit erhobenem Haupt den Platz und den Wettbewerb verlassen. Selten war das Team so stark wie in der ersten Hälfte. Selten war City so verunsichert und selten war eine Schiedsrichterleistung so fragwürdig. Ein Abend, über den zu sprechen sein wird. Gleich gibt es die Noten und Stimmen aus der Arena. Wir sagen Ciao und allen Bayern-Fans ein "Kopf hoch".