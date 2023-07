FC Bayern: Auftaktprogramm der Bundesliga terminiert – drei Topspiele für die Münchner

Der Bundesliga-Spielplan bis Mitte Oktober steht. Die DFL hat die Spieltage 1 bis 8 zeitgenau angesetzt, der FC Bayern darf gleich drei Mal im Topspiel am Samstagabend ran.

München – Der FC Bayern kann die Anfangsphase der Saison planen. Am Mittwoch hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 bis 8 in der Bundesliga bekanntgegeben.

FC Bayern tritt zuerst auswärts gegen Leipzig und Dortmund an

Bereits zuvor stand für den FC Bayern fest, dass sie am 18. August um 20.30 Uhr die Bundesligasaison 2023/24 im Bremer Weserstadion eröffnungen. Auch in der Saison 2016/17 kam es zum Auftakt-Duell der beiden Mannschaften.

Damals setzte sich der Rekordmeister beim Bundesligadebüt von Carlo Ancelotti nach drei Toren von Robert Lewandowski sowie Treffern von Xabi Alonso, Philipp Lahm und Franck Ribéry deutlich mit 6:0 durch. Bis zu einem 8:0 über Schalke 04 bei der Saisoneröffnung 2020/21 war es der höchste Sieg in einem Auftaktspiel.

Das erste Liga-Heimspiel bestreitet der FC Bayern am 2. Spieltag am Sonntagabend (27. August, 17.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg. Bayerns erstes Topspiel findet am ersten Septemberwochenende (2. September, 18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach statt. Nach der Länderspielpause, am 4. Spieltag, steht am Freitagabend (15. September, 20.30 Uhr) das Duell mit Xabi Alonso und Bayer Leverkusen an. Zum Wiesnheimspiel empfängt der FC Bayern den VfL Bochum am Samstagnachmittag (23. September, 15.30 Uhr) in der Allianz Arena. Bei Pokalsieger RB Leipzig müssen die Münchner ebenfalls an einem Samstagabend im September (30. September, 18.30 Uhr) ran.

Im Oktober trifft der deutsche Meister am Sonntagabend (8. Oktober, 17.30 Uhr) auf den SC Freiburg. Nach einer weiteren Länderspielpause geht es für die Elf von Thomas Tuchel am Samstagabend (21. Oktober, 18.30 Uhr) nach Mainz.

Die Duell mit Vizemeister Borussia Dortmund findet Anfang November am 10. Spieltag statt.

Spielplan: Alle Hinrunden-Spiele des FC Bayern im Überblick