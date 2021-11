FC Bayern: Alexander Nübel adelt Rivale Manuel Neuer – "Einfach eine Legende"

Alexander Nübel, aktuell an die AS Monaco ausgeliehen, hat Manuel Neuer in höchsten Tönen gelobt. "Er war und ist der beste Torwart der Welt."

19. November 2021 - 13:42 Uhr | AZ/SID