Akte Säbener: Im September 2017 wird Carlo Ancelotti nach etwas mehr als einem Jahr beim FC Bayern schon wieder entlassen. Wie es dazu kam?

Es ist der 27. September 2017. Im ausverkauften Prinzenpark bestreitet der FC Bayern sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Nicht in der Startelf: Arjen Robben, Mats Hummels und Franck Ribéry. Trainer Carlo Ancelotti lässt sie zunächst auf der Bank.

Ancelotti brachte fünf wichtige Spieler gegen sich auf

Jérôme Boateng, in den Monaten zuvor immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, sitzt sogar nur auf der Tribüne. Die Bayern verlieren am Ende mit 0:3 gegen das Starensemble von der Seine. Noch um 3.30 Uhr in der Nacht steht fest: Die Zeit von Ancelotti in München ist vorbei.

"Die Tatsache, dass der Trainer aus meiner Sicht in den letzten Tagen noch einmal fünf wichtige Spieler – Coman ja auch – auf einen Schlag gegen sich gebracht hat, das hätte er nicht durchgestanden", enthüllt Präsident Uli Hoeneß. Was sich in den Monaten zuvor an der Säbener Straße abspielte? Das verrät Boateng in der aktuellen Folge von "Akte Säbener".