Familienmensch Harry Kane, der ganz normale Megastar des FC Bayern

Mit Harry Kane hat sich der FC Bayern einen echten Superstar geangelt. Doch außerhalb des Rasens ist der Engländer ein ganz normaler Familienvater.

München - Der frisch geborene Edward Henry dürfte noch nicht wissen, was sein Daddy in diesen Tagen für einen Hype in München auslöst. Auch zwei Wochen nach der Ankunft von Super-Star Harry Kane (30) hat die Kane-Mania die bayerische Landeshauptstadt fest im Griff.

Alleine 13.000 Kane-Trikots gingen am Tag nach der Verpflichtung über die Ladentheke der Bayern-Fanshops. Und wo Kane auch ist, er wird von "Harry-Harry"-Rufen begleitet.

Harry Kane, der bodenständige Junge aus Walthamstow

Der Einzige, der in diesem ganzen Trouble die Ruhe behält, ist Kane selbst. Der Engländer nimmt sich Zeit für seine Fans, schreibt fleißig Autogramme und erfüllt nahezu jeden Fotowunsch. Ist er doch lieber der bescheidene Vorzeigeprofi, als ein Glamour-Star vom Kaliber Neymar, Cristiano Ronaldo oder einst David Beckham.

Und das obwohl Kane im gleichen Bezirk wie Beckham geboren wurde. Aber im Gegensatz zum heute 48-Jährigen zog es Kane nie ins Rampenlicht. Abgesehen davon, glaubten noch nicht einmal seine Jugendtrainer, dass es der kleine Harry irgendwann auf die große Bühne des Weltfußballs schaffen würde. War er doch nie ein Wunderkind wie einst Beckham.

Harry Kane entwickelte sich bei Tottenham zum Vorzeigeprofi

Dafür zeigte Kane Biss und Bodenhaftung. Der Junge aus dem Stadtteil Walthamstow entwickelte sich bei seinem Jugendverein, den Tottenham Hotspurs, zum Vorbild unzähliger Kinder und zum Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Für seine Dienste erhielt er sogar den niedrigsten Ritterorden des Britischen Königshauses. Dabei immer an seiner Seite: Jugendliebe Katie. Jüngst brachte Mrs. Kane in London Kind Nummer vier zur Welt.

Während ihm seine Teamkollegen munter vom Lederhosenshooting am Nockerberg mit "Well done" oder "Harry! Glückwunsch zur Geburt!" gratulierten, sorge sich der stolze Vater um Kane Jr. und seine Frau, getreu dem Motto: Familiy first. Auch bei der Namenswahl für den Sprössling, wollten es die Kanes keinesfalls hochbrausend.

Statt Sportwagen: Harry Kane entscheidet sich für Familienkutsche

"Wir wollten einen traditionellen Namen. Es ist nie einfach einen Namen zu finden, aber ich finde, dass wir eine sehr gute Entscheidung getroffen haben", sagte der Stürmer des FC Bayern am Mittwoch, als er und seine Kollegen in Ingolstadt die neuen Audi-Dienstwagen überreicht bekamen.

Und auch hier zeigte sich einmal mehr der Familienmensch Kane. Während Serge Gnabry, Leroy Sané oder Kingsley Coman vor ihrem schicken neuen Luxus-Sportwagen posierten, entschied sich Kane für das Model Familienkutsche. "Mit vier Kinder brauche ich Platz. Vielleicht brauch ich sogar zwei von denen", erklärte Kane mit einem Augenzwinkern.

FC Bayern: Kane und seine Familie sind noch auf der Suche nach einem Haus in München

Aber bis der Engländer selbst hinter dem Steuer sitzt, wird es noch ein Weilchen dauern. Kane muss sich erstmal an den Rechtsverkehr in Deutschland gewöhnen. "Ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe einen Fahrer. Der wird mir helfen", so der 30-Jährige. Bis seine Frau mit dem kleinen Edward Henry und der restlichen Rasselbande nach München zieht, hat der Stürmer noch Zeit zu üben. Wegen der Geburt darf sie erst in rund zwei Monaten in die bayerische Landeshauptstadt fliegen.

Doch bis dahin hat der frisch gebackene Familienvater noch alle Hände voll zu tun. Kane muss sich auch noch um eine neue Bleibe kümmern: "Wir müssen jetzt ein Haus finden. Das ist das Wichtigste in den nächsten Wochen, damit sich die Familie niederlassen kann." Probleme, die jede gewöhnliche Familie genauestens kennt. Kane ist halt einfach Bayerns neuer normaler Megastar.