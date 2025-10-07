AZ-Plus

"Provoziert und persönlich beleidigt": Ex-Bayern-Spieler Sané in Auseinandersetzung verwickelt

Der ehemalige FC-Bayern-Star Leroy Sané ist auf dem Oktoberfest in eine Rangelei mit einem Wiesn-Besucher geraten. Der 29-Jährige bestätigte den Vorfall.
AZ/SID |
Leroy Sané wechselte im Sommer zu Galatasary Istanbul.
Leroy Sané wechselte im Sommer zu Galatasary Istanbul.

Der ehemalige Bayern-Spieler Leroy Sané war während eines Besuchs beim Münchner Oktoberfest in eine "kurze Rangelei" mit einem aufdringlichen Gast verwickelt. "Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt - auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt", sagte der Sommerneuzugang von Galatasaray Istanbuld der Bild-Zeitung über den Vorfall im Weinzelt am späten Sonntagabend.

In der "aufgeheizten Atmosphäre" sei er dann auch geschubst worden, es kam "zu einer kurzen Rangelei". Selbstkritisch merkte Sané an: "Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen - das nehme ich für mich mit."

Leroy Sané nicht für DFB-Länderspiele nominiert

Für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg am Freitag und in Nordirland am Montag war der 29-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut nicht nominiert worden. Zuletzt saß Sané beim überraschenden Sieg von Galatasaray in der Champions League gegen den FC Liverpool (1:0) nur auf der Bank. Im Liga-Derby gegen Besiktas (1:1) kam er für die letzten Minuten ins Spiel. 

Auf Abschiedstour beim FC Bayern: Leroy Sané.
Auf Abschiedstour beim FC Bayern: Leroy Sané.

Nagelsmann hatte dem Flügelstürmer einen klaren Auftrag gegeben. Da Sané vom FC Bayern  nun in eine schwächere Liga gewechselt sei, wolle er für künftige Nominierungen eine entsprechend höhere Quote von Toren und Torvorlagen sehen. 

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wolff vor 26 Minuten / Bewertung:

    Da ist ja wieder das alte Muster - immer sind es die anderen, die anfangen und das arme Unschuldslamm provozieren. Dass es aber immer wieder derselbe Leroy Sane ist, der in diese Vorfälle verwickelt ist, ist natürlich purer Zufall...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Play Fair vor 19 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wolff

    was für ein unsinn.
    da hat irgendein bierschädel geglaubt, er könne sich an sane abarbeiten, um vor seinen saufkumpanen damit anzugeben...
    ich finde nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
