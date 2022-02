Erstmals seit Monaten: FC Bayern trainiert wieder vor Fans

Am Dienstagmittag findet an der Säbener Straße eine öffentliche Trainingseinheit statt. Zuletzt waren Mitte Oktober Fans vor Ort zugelassen.

München - Ein bisserl Normalität in tristen (Corona)-Zeiten: Erstmals seit Mitte Oktober dürfen wieder Fans beim Training des FC Bayern an der Säbener Straße zuschauen!

Die öffentliche Einheit findet am Dienstag (1. März) ab 11 Uhr statt. Wer die Bayern-Stars in Action sehen will, braucht eine FFP2-Maske und einen gültigen 2G-Nachweis (geimpft und/oder genesen). Dieser wird am Eingang kontrolliert. Der Zugang aufs Trainingsgelände erfolgt über die Klausener Straße.

FC Bayern: Öffentliches Training auch im Livestream

Wegen der Corona-Einschränkungen können die Spieler vor und nach der Einheit jedoch nicht für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung stehen.

Für alle, die es am Dienstagmittag nicht zur Säbener Straße schaffen sollten: Das öffentliche Training wird von den Bayern auch im Livestream übertragen.