Erst kühl, dann Karl: FC Bayern fertigt Salzburg souverän ab

Der FC Bayern gewinnt den einzigen Test der Wintervorbereitung mit 5:0 bei RB Salzburg. Ito, zweimal Karl, Chavez und Bischof treffen, der Münchner Nachwuchs erhält eine Chance.

Es war kalt, es war spielerisch lange Zeit nicht wirklich überzeugend - aber am Ende erfolgreich: Der FC Bayern hat sein einziges Testspiel der Wintervorbereitung mit 5:0 bei RB Salzburg gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe vor dem Bundesliga-Start am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg abgeliefert.

Hiroki Ito (45. Minute), zweimal Lennart Karl (71., 88.), Felipe Chavez (75.) und Tom Bischof (90.+2) erzielten die Tore für die ersatzgeschwächten Münchner, die erst seit wenigen Tagen wieder trainieren.

Bayern in Salzburg ohne zahlreiche Stars

Klar ist: Am Sonntag wird eine Steigerung nötig sein. Das war allen Beteiligten bewusst: "Wir sind in der ersten Halbzeit gut reingekommen, haben dann aber ein bisschen den Faden verloren", befand Josip Stanisic nach Schlusspfiff am Mikro von FC-Bayern-TV. "Trotzdem haben wir die erste Halbzeit 1:0 gewonnen. Nach der Pause hat man dann gesehen, dass wir ein super Spiel gemacht und unsere Chancen genutzt haben. Alles in allem war es ein erfolgreicher Auftakt."

Bei minus drei Grad in der Red Bull Arena konnte Trainer Vincent Kompany noch nicht seine Wunschelf präsentieren. Joshua Kimmich musste wegen Problemen am Sprunggelenk passen, für Jamal Musiala (Wadenbeinbruch) und Manuel Neuer (Muskelfaserriss) kam die Partie ebenfalls zu früh. Und auch Alphonso Davies und Sacha Boey (beide krank) fielen aus.

Daher setzte Kompany in der Startformation auf Jonas Urbig im Tor und auf den Nachwuchs: Sowohl Cassiano Kiala (16) in der Innenverteidigung als auch David Santos Daiber (18) im zentralen Mittelfeld und Wisdom Mike (17) als Linksaußen durften sich von Beginn an beweisen. Einige Stammspieler wie Jonathan Tah, Konrad Laimer oder Luis Díaz wurden zunächst geschont.

Salzburg bringt Bayern in der ersten Halbzeit ins Wackeln

Die Salzburger, die in der österreichischen Liga Tabellenführer sind, wollten es unbedingt besser machen als vor einem Jahr. Damals hatten sie den Wintertest gegen Bayern mit 0:6 verloren. Und es ging ganz gut los: Eine Flanke von Konaté flog an allen vorbei, auch an Urbig und knapp am rechten Pfosten (2.). Bayern brauchte lange, um auf Temperatur zu kommen. Es war ein frostiger Auftakt. Dabei hatte Kompany vor der Partie bei "FCB.TV" noch betont: "Die Jungs haben richtig Bock im Training. Ich hoffe, sie können das heute auch auf dem Platz zeigen. Wir sind sehr motiviert für das Jahr 2026."

In der 6. Minute gab es den ersten Warnschuss der Münchner: Ito, in der Vergangenheit mit drei Mittelfußbrüchen, schoss deutlich rechts am Tor vorbei (6.). Dann verpassten Michael Olise (19.) und Mike (21.) das 1:0. Salzburg hielt ordentlich mit und hatte Chancen zur Führung: Zunächst parierte Urbig gegen Kitanos Flachschuss (33.), ehe Santos Daiber zweimal auf der Linie klärte (34.). Bayern wackelte, Kitano traf für RB ans Außennetz (39.).

Nach Wirbel um Real-Aussagen: Karl brilliert gegen Salzburg

Kurz vor der Pause traf der Favorit dann doch: Kanes Schuss wurde von Keeper Schlager noch pariert, dann traf Ito volley zum 1:0. Sein Schuss wurde entscheidend abgefälscht. Ein hoffentlich gutes Omen für den Japaner im neuen Jahr. "Beide Mannschaften werden wahrscheinlich viel wechseln", hatte Kompany angekündigt: "Wir wollen Energie auf den Platz bringen und zeigen, dass wir Bayern München sind. Das sind wir unseren Fans schuldig." Seinen Wechsel-Plan setzte Kompany in der Halbzeit um, er tauschte die komplette Startformation aus. Auch Karl, um den es nach seinen Aussagen über Real Madrid Aufregung gegeben hatte, wirbelte jetzt über den Rasen.

Wobei erst einmal wenig gewirbelt wurde, weil die Bayern-Fans zündelten und roter Rauch durch die Arena zog. Als wieder gute Sicht herrschte, war es Karl, der mit einem gefährlichen Schuss knapp das 2:0 verpasste (58.). Konrad Laimer schoss über das Tor (63.). Bayern zeigte jetzt deutlich mehr Offensivschwung - dank Karl. Der 17-Jährige traf ins rechte Eck zum 2:0, legte Chavez das 3:0 auf und köpfte zum 4:0 ein. Bischof besorgte den Endstand.

Ohne Zündeln geht's aktuell wohl nicht mehr: Auch beim Testspiel in Salzburg entzündeten die Bayern-Fans ihre Pyro-Fackeln. © IMAGO/GEPA pictures

Erst kühl, dann Karl: Gegen Wolfsburg wird der Youngster wieder zur Startelf gehören. Ganz sicher.