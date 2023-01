Eric Maxim Choupo-Moting und Sadio Mané: Offene Fragen im Sturm des FC Bayern

Wird Sadio Mané rechtzeitig für Paris fit und bleibt Eric Maxim Choupo-Moting beim Rekordmeister?

München - Sadio Mané glaubt fest daran, die Verantwortlichen des FC Bayern sehen zumindest noch eine Möglichkeit: Der 30-jährige Stürmer aus dem Senegal will bis zum 14. Februar wieder fit sein,

Am Valentinstag treten die Münchner schließlich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Paris Saint-Germain an. Da will jeder dabei sein. Kommt es in der Stadt der Liebe zum Happy End für Mané?

Nagelsmann über Mané-Verletzung: "Es gibt eine kleine Restchance für Paris"

Die AZ fragte am Donnerstag bei Cheftrainer Julian Nagelsmann nach. "Wenn alles top, top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann", sagte Nagelsmann über Mané, der sich Mitte November einer OP am rechten Wadenbeinköpfchen unterziehen musste: "Er ist gestern gelaufen mit 70 Prozent auf dem AlterG, es geht alles einen Tick schneller, als wir erwartet haben. Aber da gebe ich jetzt noch keine genaue Prognose ab."

Nagelsmann bleibt vorsichtig, ein Risiko will der Klub nicht eingehen, um keine noch längere Verletzungspause zu riskieren. "Man muss auch erst sehen, wie er die hundertprozentige Belastung auf dem Platz verträgt", ergänzte Nagelsmann: "Es gibt eine kleine Restchance für Paris, aber in meinem Kopf ist die Planung eher so, dass er da noch nicht spielt. Bei Verletzten darf man den Druck nicht so hoch nehmen."

Nagelsmann: Choupo habe sich im Doha-Trainingslager "gut präsentiert"

Klar ist jedoch: Auf dieser größten Fußballbühne hätte der Coach seinen Superstar gerne dabei. "Er ist ein wichtiger Spieler, deshalb haben wir ihn auch geholt", sagte Nagelsmann über den Neuzugang aus Liverpool.

Falls Mané im Hinspiel ausfallen sollte, hat Bayern freilich noch mehr Offensivwucht im Kader. Ganz entscheidend ist er: Eric Maxim Choupo-Moting, Bayerns Mittelstürmer, der fast so trifft wie Vorgänger Robert Lewandowski. Choupo habe sich im Doha-Trainingslager "gut präsentiert", sagte Nagelsmann: "Seitdem er regelmäßig spielt, ist er körperlich auf einem Topniveau. Er ist ein extrem guter Fußballer mit einer guten Torgefahr. Und er hat eine gute Akzeptanz, ist sehr beliebt im Team."

Der Coach sprach sich dafür aus, weiter mit Choupo-Moting zusammenzuarbeiten. Im Sommer läuft der Vertrag des 33-Jährigen aus. "Natürlich ist es gut, wenn man die Gespräche führt, um mit ihm zu verlängern", meinte Nagelsmann: "Wenn er die Torquote und seinen Fleiß behält, kann er weiter eine tragende Rolle spielen. Wenn man einen Stürmer im Verein hat, der so viele Tore schießt, ist man immer sehr froh, den auch zu behalten." Auch in der nächsten Saison.