Bayerns Sportboss Hasan Salihamidzic: De-Ligt-Versprechen für Leipzig

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht im AZ-Interview über den Gesundheitszustand des Niederländers, den Bundesliga-Re-Start nächste Woche - und die Konkurrenz im Meisterkampf.

München/Doha - AZ-Interview mit Hasan Salihamidzic. Der 46 Jahre alte Ex-Profi ist seit Juli 2020 Sportvorstand des FC Bayern.

AZ: Herr Salihamidzic, der FC Bayern hat ein intensives Trainingslager in Doha absolviert. Wie fällt Ihr Fazit aus?

HASAN SALIHAMIDZIC: Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager, die Bedingungen hier waren wieder super. Klar, es war vom Wetter her ein bisschen frischer als sonst. Aber die Spieler und das Trainerteam haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Im athletischen Bereich haben wir viel gearbeitet, und taktisch haben wir einiges einstudiert. Genau das wollten wir. Jetzt haben wir noch ein Testspiel gegen Salzburg an diesem Freitag und danach eine Woche, in der wir uns auf die Partie gegen RB Leipzig vorbereiten. Gott sei Dank sind wir ohne Verletzungen durchs Trainingslager gekommen, nur Matthijs de Ligt hat kleinere Wehwehchen.

Salihamidzic über De-Ligt-Verletzung: "Es ist nichts kaputt"

Der Niederländer ist umgeknickt und trägt einen dicken Verband. Kann er gegen Salzburg spielen?

Es ist nichts kaputt, er hat nur zwei Tage pausiert. Es sieht gut aus. Wir werden schauen, ob er gegen Salzburg spielen kann. Da werden wir nichts übers Knie brechen. Was ich aber zu 100 Prozent sagen kann, ist, dass er nächste Woche gegen Leipzig dabei ist. Wir schauen nun von Tag zu Tag, wie er sich fühlt. Die Ärzte und Physios werden es dann genau entscheiden.

FC Bayern vor Auftakt gegen Leipzig gewarnt

Leipzig wird gleich zum Auftakt ins Jahr 2023 ein großer Test. Sehen Sie RB als größten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft an?

Es sind die üblichen Verdächtigen. Dortmund ist da, Leipzig ist da. Leverkusen ist auch stark, da müssen wir mal schauen, wie die sich jetzt in der Rückrunde präsentieren. Freiburg und Union spielen auch eine gute Rolle, bei denen wissen wir, wie gut die marschieren können. Es ist gut und spannend. Wir wollen aber auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen.

Was erwarten Sie für eine Partie in Leipzig? RB kann mit einem Sieg auf drei Punkte an den FC Bayern heranrücken. . .

Ein absolutes Spitzenspiel! Wir wissen, was Leipzig für eine Top-Truppe hat. Da wird es gleich zur Sache gehen.