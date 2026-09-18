Harry Kane hat mit 73 Toren die beste Saison seiner Karriere gespielt und zählt zu den Favoriten auf den Ballon d’Or. Jetzt spricht er erstmal über Familie, Fitness und seinen Vertrauensarzt – während Bayern an der Verlängerung bis 2029 arbeitet.

Bayerns Torjäger in Bestform: Der Stürmer des FC Bayern jubelt - wie zuvor schon 73 mal in der vergangenen Saison. Diese Treffer sind Grundlage seiner Ballon-d’Or-Chancen und der geplanten Vertragsverlängerung bis 2029.

Über 95 Millionen für einen 30-Jährigen? Rund um den Transfer Harry Kanes zum FC Bayern herrschte 2023 durchaus Skepsis. Doch inzwischen ist unstrittig: Der Rekordmeister hat sein Geld blendend angelegt. Denn Kane knipst und knipst und knipst. 73 Treffer in 65 Spielen hat er in der zurückliegenden Saison für den FCB und das englische Nationalteam erzielt. Bayerns Marketing-Vorstand Rouven Kasper meinte darum kürzlich bei Sky, „dass es in diesem Jahr keinen Weg an ihm vorbei gibt“. Dann nämlich, wenn es um den Ballon d’Or (dt.: Goldener Ball) geht, der höchsten individuellen Auszeichnung für einen Fußballer.

Kane lässt Tore statt Worte sprechen

Während sich andere Anwärter wie Lamine Yamal selbstbewusst auf die Brust klopfen, lässt Kane lieber die Tore für sich sprechen. Wortwörtlich. Im Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca" sagt er zum Ballon d’Or: "Ich habe nie gern viel über mich selbst gesprochen. Ich kann nur sagen, dass die letzte Saison unglaublich war, sowohl für mich persönlich als auch für das Team. Es war mit Abstand die beste Saison meines Lebens. 73 Tore zu erzielen, die zweithöchste Ausbeute der Geschichte, spricht für sich."Tore statt Selbstbeweihräucherung. Doch dass der Ballon d’Or diesmal in seiner Heimatstadt London vergeben wird, sei "vielleicht ein gutes Omen".

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Goldener Herbst für Bayerns Torjäger

Golden Boy Kane – das wäre was. Für ihn persönlich, aber natürlich auch für den FC Bayern. Der letzte Spieler des Klubs, der die Auszeichnung erhielt, war Karl-Heinz Rummenigge. 45 Jahre ist das her. Da war Kane noch nicht auf der Welt. Doch mit 33 Jahren ist Bayerns Torjäger auch nicht mehr ein junger Hüpfer, er biegt nun in den Herbst der Karriere ab. Es kann ein goldener Herbst werden. Denn Kane hat zuletzt seine Torbilanz ja immer weiter nach oben geschraubt, das hat ihm zuletzt schon den "Goldenen Schuh" eingebracht.

Familie als Fundament des Erfolgs

Was sind Kanes Erfolgsgeheimnisse? Kane wäre nicht Kane, wenn er nicht die Bedeutung anderer hervorheben würde. Von seinen tollen Mitspielern beim FC Bayern. Und auch von seiner Familie. "Marca" sagte er: "Ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen, wie wichtig familiäre Stabilität im Profifußball ist, besonders bei jungen Spielern. Und sie ist wirklich sehr wichtig. Ich hatte unglaubliches Glück, meine Frau zu finden, mit der ich sogar zur Schule ging, und meine Eltern, meinen Bruder und meine Schwiegereltern hier zu haben." Seine Frau Katie und er haben vier Kinder, sie leben in einer Villa in einem Vorort südlich von München. Ruhe, Familienglück.

Harry Kane mit seiner Frau in Tracht auf dem Oktoberfest – familiärer Rückhalt für Bayerns Torjäger auf dem Weg zum Ballon d’Or. © IMAGO

Fitness-Guru mit Vertrauensarzt

Und: Kane hat sich zu einem Fitness-Guru entwickelt. Schon zu seinen Zeiten daheim auf der Insel war bekannt, dass er sich ein eigenes Fitnessstudio in seinem Haus eingerichtet hat. Und dass er auf seine Ernährung und den Lebensstil Wert legt – was früher als Schwäche mancher Insel-Fußballer galt. In der"Marca" spricht Kane ganz offen über seinen Vertrauensarzt, den spanischen Sportmediziner Alejandro Elorriaga (hat unter anderem auch Jamal Musiala und Jack Grealish betreut).

Seit sechs Jahren arbeiten sie schon zusammen, Akupunktur gehört zum Programm. "Er ist einer der Hauptgründe, warum ich auf diesem Niveau spielen und so viele Matches bestreiten kann", sagt Kane. "Es ist kein Zufall, dass ich mich über die Jahre stetig verbessert habe, denn, wie manche glauben, nimmt die Leistung in diesem Alter tendenziell ab. Bei mir ist jedoch fast das Gegenteil der Fall." Er fühle sich "körperlich und mental so gut wie nie zuvor".

Vertragsverlängerung bis 2029 im Visier

Goldene Aussichten. Kein Wunder, dass der FC Bayern derzeit mit ihm in der zweiten Verhandlungsrunde steckt mit dem großen Ziel: eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrages. Laut "Sport Bild" sind sich beide Seiten inzwischen einig, dass das neue Arbeitspapier bis 2029 laufen soll.