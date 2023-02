Englische Wochen hinterlassen Spuren: Einige Bayern-Profis vor Wolfsburg-Duell angeschlagen

Julian Nagelsmann bang vor dem Duell am Sonntag in Wolfsburg um einige angeschlagene Bayern-Spieler. Josip Stanisic fällt definitiv aus.

München - Die zwei für den Zeitpunkt der Saison ungewöhnlichen englischen Wochen ab Jahrespflichtspielstart hinterlassen auch beim FC Bayern Spuren – und Blessuren. Nach vier Partien in 13 Tagen klagen einige Spieler über Probleme und konnten beim Freitagstraining an der Säbener Straße nicht dabei sein.

Neben den Langzeitverletzten und Reha-Kandidaten Manuel Neuer, Lucas Hernández, Sadio Mané, Bouna Sarr und Noussair Mazraoui (besuchte am Freitag Team und Trainerstab, durfte aber nach seiner Herzbeutelentzündung noch nicht trainieren) fällt Verteidiger Josip Stanisic für das Match am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) in Wolfsburg wegen "Problemen mit einer Sehne" aus, so Trainer Julian Nagelsmann, der beschwichtigte: "Es ist nichts Strukturelles."

Nagelsmann rechnet mit Choupo-Moting und Gravenberch gegen Wolfsburg

Dagegen werden Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting (Magen-Darm-Infekt) und Ryan Gravenberch (schmerzhafte Prellung im Knie aus dem Mainz-Spiel) am Sonntag dabei sein können. "Ich denke, dass sich die Lage bis Samstag entspannt", meinte Nagelsmann. Das sollte auch auf Innenverteidiger Dayot Upamecano zutreffen, der am Freitag zur Behandlung nach Konstanz reiste. "Er lässt seinen Zeh und seine Statik anschauen und wird am Samstag normal trainieren und zur Verfügung stehen."

Dass Nagelsmann seine erfolgreiche Startelf von Mainz ändert, ist ohnehin unwahrscheinlich. Falls Choupo-Moting doch ausfällt, würde Serge Gnabry reinrücken. Für Upamecano käme Daley Blind in die Startelf.